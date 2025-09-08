Tote und Verletzte nach Terroranschlag in Jerusalem. Zwei palästinensische Angreifer haben auf Wartende an einer Bushaltestelle in Jerusalem geschossen, sechs Menschen sind tot. Die israelische Armee sucht im Westjordanland nach Verantwortlichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kritik an Söder nach Vorstoß zu Verbrennerverbot. Der Plan der Koalition, ruhig in den Herbst zu starten, gerät zunehmend in Gefahr. Nun belastet eine Forderung von CSU-Chef Markus Söder das Verhältnis zwischen Union und SPD: Dessen Vorstoß, die Klimapolitik zu überdenken und „unrealistische CO₂-Ziele“ zu überarbeiten, sorgt für Kritik von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und von Umweltverbänden. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz bei der Botschafterkonferenz: Außen Kanzler, innen Weltpolitiker (SZ Plus)

Politischer Frühschoppen in Gillamoos: Markus Söder und die dunkle Seite der Macht

Vor Vertrauensfrage: Französischer Premier Bayrou gibt Erklärung ab. „Unser Land arbeitet hart, glaubt, immer reicher zu werden, wird aber immer ärmer“ - in einer Regierungserklärung betont Frankreichs Premier François Bayrou die Bedeutung der von ihm forcierten Reformen. Am Abend stimmt das Parlament in Paris über die Vertrauensfrage ab. Das Votum könnte das Ende von Bayrous Regierung bedeuten. Zum Artikel

Neuseeland: Polizei erschießt Vater, der seine Kinder entführte. Vor fast vier Jahren entführte Tom Phillips nach einem Sorgerechtsstreit seine drei Kinder und lebte mit ihnen in der neuseeländischen Wildnis. Die Polizei suchte ihn – vergeblich. Nun stellten ihn die Beamten, als er von einem Einbruch in einer Kleinstadt wegfuhr. Bei dem Schusswechsel verletzt sich ein Polizist, Phillips stirbt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bekannt aus „Polizeiruf 110“: Horst Krause ist tot. Horst Krause war keine Kunstfigur, sondern eine Volksfigur. Der ewige Dorfpolizist aus dem Brandenburger „Polizeiruf“ ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Nachruf auf Rick Davies, Mitgründer von „Supertramp“ und Pionier des elektrischen Klaviers im Pop (SZ Plus)

Weniger Qualität als Leitmotiv beim DFB-Team. Nach den durchwachsenen Auftritten in der WM-Qualifikation stellt Bundestrainer Nagelsmann seine fußballerischen Ansprüche ans Nationalteam zurück. Fürs Publikum hat er aber eine Lektion parat. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen