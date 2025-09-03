⁠Kabinett beschließt milliardenschweres Entlastungspaket. Von der Senkung der Netzentgelte sollen auch private Haushalte profitieren, bei der Stromsteuer nur Unternehmen. Beim Lieferkettengesetz will die Regierung die Berichtspflicht abschaffen. Für Bestellungen im Internet ist ein „Widerrufs-Button“ geplant und in Meeresschutzgebieten soll die Förderung von Öl und Gas künftig verboten sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EU will Handelspartnerschaft mit Staaten Südamerikas besiegeln. Nach mehr als 25 Jahren legt die EU-Kommission den fertigen Text des umstrittenen Handelsabkommens mit den Mercosur-Ländern vor. Damit macht sich die Staatengemeinschaft auf, den größten Handelsvertrag ihrer Geschichte abzuschließen und die größte Freihandelszone der Welt zu schaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Fragen und Antworten: Warum das Mercosur-Abkommen so wichtig wie umstritten ist (SZ Plus)

Ukraine meldet russische Angriffe mit mehr als 500 ferngesteuerten Flugkörpern. Sie seien bis zum Morgen vor allem gegen Ziele in der zentralen und westlichen Ukraine eingesetzt worden. Wegen der Angriffe wird die Flugabwehr im nahen Polen in Einsatzbereitschaft versetzt. Auch Nato-Flugzeuge steigen auf, um den polnischen Luftraum zu sichern. Zum Artikel (SZ Plus)

Internationale Treffen: Für Russlands Präsident Putin läuft es gerade (SZ Plus)

In alten Smartphones steckt ein Milliardenschatz. In europäischen Haushalten verbirgt sich ein wertvolles Rohstofflager. Laut einer Studie liegen dort 431 Millionen alte Smartphones herum, mit Metallen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro. Doch nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Vater der Block-Kinder fühlte sich bedroht. Wurde Stephan Hensel unter Druck gesetzt? Im Prozess um die gewaltsame Entführung von zwei Kindern erzählt er vor Gericht von ungebetenen Besuchen, Drohnenflügen über dem Grundstück und einer Festplatte mit Kinderpornografie auf seiner Garage. Zum Artikel (SZ Plus)