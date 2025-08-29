Erstmals seit 2015 mehr als drei Millionen Arbeitslose. Die Konjunktur in Deutschland schwächelt, die Inflation steigt wieder auf 2,2 Prozent und die Zahl der Arbeitslosen liegt erstmals seit 2015 bei mehr als drei Millionen Menschen, im August stieg sie sogar auf den höchsten Wert seit 15 Jahren. Besonders Maschinenbau, Bauindustrie und Autobranche sind betroffen. Experten sehen dennoch keine Entwicklung hin zu einer Massenarbeitslosigkeit, da andere Branchen wie Gesundheit, Pflege und Energiebranche weiterhin Beschäftigung aufbauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung beschwört den Wachstumskurs. Für Kanzler Merz und die Fraktionsspitzen von Union und SPD ist die Marke von drei Millionen Arbeitslosen ein klarer Beweis für die Notwendigkeit von Reformen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Paypal will nach Milliarden-Panne Händler auszahlen. Eine Sicherheits-Panne hatte dazu geführt, dass Banken Lastschriften im Milliardenbereich stoppten. Nun arbeiten der Finanzdienstleister und betroffene Banken daran, die Folgen in den Griff zu bekommen. Zum Artikel

Macron und Merz zelebrieren in Toulon ihre Partnerschaft. Beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulon beschließen die beiden Länder „Leuchtturmprojekte“ in acht Bereichen. Das ambitionierte Kampfjet-Projekt FCAS steht auf der Kippe, während beide Länder bei Energie und Handel pragmatische Kompromisse eingehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump entzieht Kamala Harris Secret-Service-Schutz. Der US-Präsident hat den von seinem Vorgänger Biden verlängerten Personenschutz für die frühere Vizepräsidentin widerrufen. Der Secret Service bewacht Vizepräsidenten normalerweise noch sechs Monate, nachdem diese aus dem Amt geschieden sind. Frühere Präsidenten werden bis zu ihrem Lebensende bewacht. Der Schutz für Harris wäre normalerweise im Juli geendet, der frühere Präsident Biden habe ihn aber vorsorglich noch in seiner Amtszeit verlängern lassen. Zum US-Liveblog

Das DBB-Team startete mit zwei deutlichen Siegen in die Basketball-EM. Die deutschen Basketballer gewinnen ihr zweites EM-Spiel gegen Schweden mit 105:83 und knacken erneut die 100-Punkte-Marke. Dennis Schröder führt das Team mit 23 Punkten an. Der nächste Gegner Litauen dürfte aber eine deutlich größere Herausforderung darstellen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

EU-Ministertreffen: Europa sucht nach Druckmitteln gegen Putin. Die EU ringt beim Ministertreffen mit der Frage, welche Länder Truppen in die Ukraine schicken würden, um ein Friedensabkommen abzusichern und sucht nach Möglichkeiten, Moskau durch Sanktionen zum Einlenken zu bewegen. Bei der Planung des 19. Sanktionspakets gegen Russland wird auch über das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank nachgedacht. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG: Russische Angriffe auf KiewEuropa bestraft Putin, Europa handelt mit Putin (SZ Plus)

Kallas: Angriffe zeigen, dass sich Putin über Friedensbemühungen lustig macht. Nach den Angriffen auf Kiew mit 25 Toten und dem Einschlag russischer Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew, fordert die EU-Außenbeauftragte Konsequenzen. Beim Angriff Russlands auf ein ukrainisches Kriegsschiff gibt es einen Toten und mehrere Verletzte. Zum Liveblog