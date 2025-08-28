Ukraine meldet massive Raketenangriffe. Trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien geht der Krieg in der Ukraine brutal weiter. Russlands Militär hat das Land in der Nacht mit Luftangriffen überzogen. Behörden zufolge wurden in der Hauptstadt Kiew mindestens 15 Menschen getötet, darunter vier Kinder. Präsident Selenskij sprach zudem von Dutzenden Verletzten und fordert neue Sanktionen. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen fordert Konsequenzen nach Raketeneinschlag. nahe EU-Vertretung Die Kommissionspräsidentin macht sich dafür stark, als Reaktion auf den Angriff der EU-Vertretung in Kiew ein weiteres Paket an Strafmaßnahmen vorzulegen. Der Kreml behauptet, trotz der massiven Angriffe an einer diplomatischen Lösung interessiert zu sein. Zum Liveblog

Der Überblick in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1282 (SZ Plus)

Alles was heute wichtig war

Chefin von US-Gesundheitsbehörde gefeuert. Das Weiße Haus entlässt die erst vor vier Wochen berufene Direktorin des Seuchenschutzzentrums CDC. Vier hochrangige CDC-Mitarbeiter treten zudem zurück und werfen Gesundheitsminister Kennedy vor, Wissenschaft zu instrumentalisieren und die Gesundheit der Menschen im Land zu gefährden. Kennedy gilt als Impfgegner, will sich aber selbst nicht als solcher verstanden wissen. Zum Artikel (SZ Plus)

Mitangeklagter im Block-Prozess legt Geständnis ab. Im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Christina Block gesteht einer der Angeklagten überraschend die Tat. Nur will er die Sache nicht „Entführung“ nennen, er bezeichnet sie als „Rettung". Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-jährigen vor, in der Silvesternacht 2023/24 gemeinsam mit weiteren Beteiligten zwei Kinder aus der Obhut des Vaters entführt zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Anklage gegen bayerischen Polizisten im Zusammenhang mit der Messerattacke von Aschaffenburg. Der mutmaßliche Täter von Aschaffenburg soll fünf Monate zuvor eine Frau mit einem Fleischermesser angegriffen haben. Alles wurde dokumentiert, doch ein Polizist gab die Erkenntnisse offenbar nicht an die Staatsanwaltschaft weiter. Jetzt ist er angeklagt wegen Strafvereitelung im Amt. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäer leiten Reaktivierung von UN-Sanktionen gegen Iran ein. Im Streit über das iranische Atomprogramm haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Mechanismus zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen ausgelöst. Grund sind die festgefahrenen Verhandlungen über das Atomprogramm der Iraner. Nun könnten innerhalb von 30 Tagen alte Strafmaßnahmen der UN gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt werden. Zum Artikel

