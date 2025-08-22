UN bestätigen Hungersnot im Norden des Gazastreifens. Die zuständige internationale Initiative IPC sieht die dafür notwendigen Kriterien als erfüllt an. Etwa 514 000 Menschen bekämen nicht genug zu essen. Das Leben von 132 000 Kindern unter fünf Jahren sei wegen Unterernährung bedroht. Israel widerspricht und setzt die erste Phase seiner Offensive auf Gaza-Stadt fort. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Wirtschaft im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Von April bis Juni ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt laut Statistischem Bundesamt um 0,3 Prozent eingebrochen, was schlechter ist als angenommen. Zunächst hatte die Wiesbadener Behörde einen Rückgang um 0,1 Prozent für den Zeitraum errechnet. Die Wirtschaft zeigt in vielen Sektoren Schwächen: Industrie, verarbeitendes Gewerbe, Bau und Außenhandel. Zum Artikel

Nach Texas will auch Kalifornien Wahlkreise neu zuschneiden. Als Reaktion auf eine ähnliche Entscheidung der Republikaner in Texas billigt das Parlament in Kalifornien einen Plan, der den Demokraten fünf weitere Sitze im Kongress verschaffen soll. Im November sollen die Bürger darüber abstimmen. Zum Newsblog

EXKLUSIV: Neue Hinweise auf Klüngelei in der Niederbayern-AfD. Im Vorstand des erfolgreichsten Bezirksverbands der Partei sollen Mitglieder wirtschaftlich miteinander verbandelt sein, was ein Verstoß gegen die Parteisatzung wäre. Ein neues Dokument stützt die Vorwürfe. Im Landesvorstand tobt derweil der nächste Konflikt. Zum Artikel (SZ Plus)

Dichter Eugen Gomringer mit 100 Jahren gestorben. Gomringer verwandelte Wörter in Kunstwerke und wollte den Platz des Dichters zum Nutzen der Gesellschaft neu bestimmen. Als Gründer der konkreten Poesie zählte er zu den wichtigsten Lyrikern unserer Zeit. Zum Nachruf

Haftbefehl nach tödlichen Schüssen auf Polizisten. Gegen den Tatverdächtigen, der im saarländischen Völklingen nach einem Tankstellenraub einen Polizisten getötet haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Was bisher über die Tat und den Täter bekannt ist. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Antarktis steht laut Forschern vor einem Kipppunkt. Der Klimawandel trifft die Antarktis zunehmend: Das Eis könnte weiter schwinden, der Meeresspiegel deutlich steigen. Forscher warnen vor unumkehrbaren Veränderungen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainische Attacke auf Pipeline Druschba stoppt Ölfluss nach Ungarn. Der ungarische Außenminister Szijjártó spricht von einem weiteren Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Die Versorgung werde für mindestens fünf Tage ausfallen. Zum Liveblog

Nord-Stream-Sabotage: Festgenommener Ukrainer ehemaliger Agent des Geheimdienstes SBU. Dass ein ukrainisches Kommando die Nord-Stream-Pipeline gesprengt haben soll, vermuten Ermittler schon lange. Nun bringt die erste Festnahme in dem spektakulären Sabotagefall weitere Erkenntnisse. Zum Artikel (SZ Plus)