EU und USA einigen sich auf gemeinsame Erklärung zum Handelsabkommen. Nach der vagen Vereinbarung, die Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump Ende Juli in Schottland geschlossen hatten, liegt nun eine offizielle Rahmenvereinbarung vor. EU-Exporte in die USA sollen mit einem Basiszoll von 15 Prozent belegt werden. Dieser soll auch für Autos gelten, für die Trump zuletzt einen Zollsatz von 27,5 Prozent erhoben hatte. Zum Artikel

Kriminalstatistik: 16 000 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Die Polizei registrierte 2024 mit über 16 000 Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ein ähnlich hohes Niveau wie im Vorjahr. Um Täter zu identifizieren und die Ermittlungserfolge zu steigern, plant Bundesinnenminister Dobrindt die umstrittene Einführung einer dreimonatigen Speicherung von IP-Adressen. Zum Artikel

Schilinski geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das Drama „In die Sonne schauen“ über vier Generationen ist als deutscher Beitrag für die Ausland-Oscars nominiert. Der Film der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski setzte sich gegen vier weitere Bewerberfilme durch. Zum Artikel

SPD hat laut Miersch Ersatz für Brosius-Gersdorf gefunden. Nach der geplatzten Richterwahl im Bundestag hat die SPD laut ihrem Fraktionschef einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht. Den Namen macht die Partei allerdings noch nicht publik. Die SPD will sich zunächst mit der Union abstimmen. Zum Artikel

AfD zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Im Rechtsstreit mit dem Bundesverfassungsschutz über die Einstufung als sogenannter Verdachtsfall klagt die AfD jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Es sei eine umfangreich begründete Verfassungsbeschwerde eingereicht worden, teilten die Parteichefs Weidel und Chrupalla mit. Die AfD steht beim Inlandsgeheimdienst schon länger unter Beobachtung wegen des Verdachts auf verfassungsfeindliche Bestrebungen. Zum Artikel

Erste Vororte von Gaza-Stadt sind eingenommen. Ungeachtet internationaler Kritik hat die israelische Armee ihre Offensive auf Gaza-Stadt begonnen und treibt die Siedlungspläne voran, die einen Palästinenserstaat verhindern sollen. Laut Ministerpräsident Netanjahu soll die Offensive eine der letzten Bastionen der islamistischen Terrororganisation Hamas zerstören. Zum Artikel (SZ Plus)

Trumps Friedensplan für Kongo geht nicht auf. Die mächtige Rebellengruppe M23 unterbricht die Verhandlungen mit der kongolesischen Regierung in Katar, was den US-Friedensplan für den Kongo gefährdet. Trotz vereinbarter Waffenruhe kommt es zu Massakern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Mutmaßlicher Koordinator des Nord-Stream-Anschlags in Italien festgenommen. Im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 in der Ostsee hat die Bundesanwaltschaft in Italien einen tatverdächtigen Ukrainer festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Zum Artikel

Eine Region zum Fürchten. Muss die Ukraine den Donbass-Osten aufgeben, um Frieden zu bekommen? Und: Was würde Russland damit gewinnen? Über den trügerischen Glanz einer notorisch wilden Gegend. Zum Artikel (SZ Plus)