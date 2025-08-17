Europäer reisen zum Ukraine-Gegengipfel nach Washington. Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und andere wollen den ukrainischen Präsidenten Selenskij bei dessen Besuch im Weißen Haus begleiten. Nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin versuchen sie an diesem Montag, für die Ukraine zu retten, was zu retten ist. Zum Artikel

Gemischte Reaktionen in Deutschland auf Alaska-Gipfel. Die Europäer hatten gefordert, es müsse vor weiteren Verhandlungen erst einen Waffenstillstand geben. Doch US-Präsident Trump zufolge besteht „der beste Weg“ darin, „direkt zu einem Friedensabkommen zu gelangen, das den Krieg beendet“. Waffenruheabkommen würden oft nicht eingehalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Generalstreik in Israel für Einigung mit Hamas. Im ganzen Land blockieren Demonstranten Straßen und Autobahnen, darunter die Hauptverbindung zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Sie fürchten um das Leben der Geiseln. Ministerpräsident Netanjahu will am Kampf gegen die Hamas festhalten. Der Einsatz in Gaza-Stadt soll nach Worten des israelischen Generalstabschefs Zamir bald beginnen. Zum Liveblog

Schwere Brände in Spanien und Portugal. Teile der Iberischen Halbinsel stehen in Flammen, Tausende Menschen kämpfen gegen die Brände. Hilfe aus dem Ausland ist unterwegs. In Portugal brennt es derzeit so heftig wie seit Jahren nicht mehr. Zum Artikel

Suche nach neuem Bahnchef läuft. Für den Posten gibt es mehr als ein Dutzend Kandidaten, doch die meisten von ihnen dürften chancenlos sein. Die Koalitionäre Union und SPD müssen sich zunächst grundsätzlich einigen, welchen Typ sie suchen: fachfremd oder zwingend mit Eisenbahnkenntnissen? Auch das sonstige Anforderungsprofil ist komplex. Vorerst soll sich ein Personalvermittler um die Suche kümmern. Zum Artikel

Deutsche Männer sind Hockey-Europameister. Nach zwölf Jahren und zum neunten Mal holen die Hockeymänner wieder den Titel. Im Finale in Mönchengladbach besiegen sie die Niederlande im Penaltyschießen mit 4:1. Zum Artikel

Viertligist Illertissen wirft Nürnberg aus dem DFB-Pokal. In einem dramatischen und filmreifen Spiel, inklusive wetterbedingter Unterbrechung, steht es am Ende von regulärer Spielzeit und Verlängerung 3:3. Im Elfmeterschießen siegt der Außenseiter dann mit 6:5 gegen den Zweitligisten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen