Was heute wichtig ist

Auch Kanada will Palästina als Staat anerkennen. Ministerpräsident Carney spricht von einer Absichtserklärung. Es gebe zunehmend schlechtere Aussichten auf eine Zweistaatenlösung. Zudem prangert er die Lage im Westjordanland sowie die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen an. Israels Regierung bezeichnet die kanadische Entscheidung als Belohnung für die Hamas. Bundesaußenminister Wadephul reist an diesem Donnerstag nach Israel. Zum Liveblog