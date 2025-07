Gewinn bei Volkswagen bricht um ein Drittel ein. Der VW-Konzern hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Nach Steuern verdienten die Wolfsburger mit 2,29 Milliarden Euro gut ein Drittel weniger als im Vorjahr. Gründe sind unter anderem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den teuren Marken Porsche und Audi und die Zölle in den USA. Allein die seit April geltenden Einfuhrzölle in die Vereinigten Staaten kosteten den Konzern 1,2 Milliarden Euro. Zum Artikel

EXKLUSIV: Faeser soll bei der AfD-Hochstufung aufs Tempo gedrückt haben. Interne Mails zeigen, welchen Einfluss die damalige Innenministerin auf die Veröffentlichung des Gutachtens nahm, mit dem der Verfassungsschutz die Partei als „gesichert rechtsextrem“ einordnete. Die SPD-Politikerin wollte die Sache nicht ihrem Nachfolger überlassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Baden-Württemberg: Landtagsvizepräsident Born tritt wegen Hakenkreuz-Affäre zurück. Einen Tag nach dem Hakenkreuz-Skandal im baden-württembergischen Landtag ist klar, wer dafür verantwortlich ist: Der SPD-Abgeordnete und Landtagsvizepräsident Daniel Born räumte in einer Erklärung ein, bei einer geheimen Abstimmung hinter den Namen eines AfD-Abgeordneten ein Hakenkreuz gemalt zu haben. Born schreibt von einer „Kurzschlussreaktion“ und einem „schwerwiegenden Fehler“. Zum Artikel

Selenskij steht wegen Gesetz zu Anti-Korruptionsbehörden in der Kritik. Der ukrainische Präsident Selenskij wollte die Anti-Korruptionsbehörden in ihren Befugnissen beschneiden. Den Schritt begründete er damit, russische Einflussnahme unterbinden zu wollen. Nun beugt er sich dem massiven Druck und stellt die Unabhängigkeit der Behörden zur Korruptionsbekämpfung wieder her. Trotz seiner Kehrtwende sieht der Präsident sich mit scharfer Kritik auf nationaler und internationaler Ebene konfrontiert. Das in die EU strebende Land gilt der Nichtregierungsorganisation Transparency International nach trotz aller Reformen als eines der korruptesten Länder Europas. Zum Artikel

Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine: 23 000 Zivilisten in umkämpften Gebieten in Donezk eingeschlossen

Störung bei Musks Satellitensystem Starlink. Der Satelliten-Kommunikationsdienst Starlink ist am Donnerstagabend für rund zweieinhalb Stunden weitgehend ausgefallen. Auslöser sollen Software-Probleme im Netzwerk gewesen sein. Das System ist eine populäre Lösung für Gebiete ohne Mobilfunk-Empfang. So greifen auf Starlink, das von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX betrieben wird, unter anderem auch Fluggesellschaften zurück. Außerdem ist das System wichtig für die ukrainische Armee, weil durch Kriegshandlungen die klassische Telekommunikations-Infrastruktur zu großen Teilen zerstört wurde. Zum Artikel

In Gaza droht eine „Massenhungersnot“. Mehr als hundert Organisationen warnen vor einer tödlichen Hungerkrise im Gazastreifen, sogar ihre Mitarbeiter seien davon betroffen. Sie fordern von Israel, die Blockade von Hilfsgütern sofort zu beenden. Die 2,1 Millionen Menschen, die im Kriegsgebiet gefangen sind, sehen sich neben der Bedrohung durch Kriegshandlungen auch massivem Nahrungsmangel ausgesetzt, der das Leben vieler Menschen gefährdet. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland stellt sich gegen schnelle Anerkennung Palästinas. Anders als Frankreich will die Bundesregierung weiter über Verhandlungen erreichen, dass ein palästinensischer Staat gegründet wird. Berlin pocht zunächst auf „Fortschritte zu den dringendsten Fragen“. Dazu zählen ein Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der israelischen Geiseln. Zum Artikel (SZ Plus)