EU verschiebt Gegenzölle auf US-Produkte bis Anfang August. Im Zollkonflikt mit den USA setzt die EU trotz der erneuten Eskalation durch US-Präsident Trump vorerst keine Gegenzölle in Kraft. Hintergrund ist offenbar, dass es in der EU noch Hoffnung auf eine gütliche Einigung gibt. Trump hatte gedroht, ab dem 1. August 30 Prozent Importzölle auf Waren für die EU einzuführen. Zum Artikel

EXKLUSIV Klingbeil zu Trumps Zolldrohung: „Wir werden nicht alles mitmachen“. Die Bundesregierung reagiert mit einer eindringlichen Warnung auf die neue Drohung des US-Präsidenten. „Trumps Zölle kennen nur Verlierer", sagt Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil der Süddeutschen Zeitung. Er fordert eine Deeskalation auf beiden Seiten und betont, dass Europa entschlossen an einem Strang ziehen müsse. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Streit über geplatzte Richterwahl belastet die Koalition. Die Regierung habe „sich selbst beschädigt“, sagt Bundespräsident Steinmeier im ZDF-Sommerinterview. SPD-Fraktionschef Miersch wirft der Union vor, einer „Schmutzkampagne“ nachgegeben zu haben. Er betont, an der von der SPD vorgestellten Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht festhalten zu wollen. Ex-Verfassungsrichter Peter Müller bescheinigt der Union ein „eklatantes Führungsversagen". Zum Artikel

MEINUNG Spahn ist ein Fraktionschef auf Bewährung (SZ Plus)

Neuschwanstein ist Unesco-Welterbe. Die Unesco hat auch die Schlösser Herrenchiemsee, Linderhof und Schachen in die Riege der bedeutendsten Kulturstätten der Welt aufgenommen. Die Prunkbauten von König Ludwig II. gehören zu den bekanntesten touristischen Attraktionen in Bayern. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt mehr als 1,7 Millionen Besucher. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Ludwigs Schlösser sind viel mehr als Kitsch und Fantasiewelten (SZ Plus)

Krieg in Nahost: Verhandlungen über Waffenruhe ins Stocken geraten Das Ausmaß des israelischen Truppenabzugs aus dem Gazastreifen ist offenbar der zentrale Streitpunkt in den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas. Bei israelischen Angriffen sterben erneut viele Menschen. Zum Liveblog

Krieg in der Ukraine: Kim Jong-un sichert Russland „bedingungslose“ Unterstützung zu. Nordkoreas Staatschef trifft sich mit dem russischen Außenminister Lawrow. Geheimdienste erwarten, dass Kim bald weitere Soldaten nach Russland entsendet. Zum Liveblog

Swiatek gewinnt Wimbledon-Finale. In einem historischen Endspiel schlägt die 24-Jährige auf dem Londoner Centre Court die US-Amerikanerin Anisimova mit 6:0, 6:0 und feiert ihren sechsten Grand-Slam-Titel. In den vergangenen Monaten musste sich Swiatek gegen Doping-Vorwürfe und Medienangriffe aus ihrer Heimat zur Wehr setzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz: DFB-Frauen verlieren gegen Schweden. Vier Gegentore, Rot für Wamser: Die deutschen Fußballerinnen kassieren beim 1:4 gegen Schweden ihre höchste EM-Niederlage. Das stellt auch die Taktik von Trainer Wück infrage. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war:

Hinweis in eigener Sache: Die Tarifauseinandersetzung zwischen Journalistengewerkschaften und den Zeitungsverlegern ist bislang nicht gelöst. Deshalb streiken in den kommenden Tagen auch viele Redakteurinnen und Redakteure der Süddeutschen Zeitung. Wir bitten Sie um Verständnis, dass auch die Ausgaben der Newsletter „SZ am Abend“ und „SZ am Morgen“ betroffen sein werden.