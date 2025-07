Bundestag stimmt über neue Richter für Karlsruhe ab. Das Bundesverfassungsgericht steht vor einer Neubesetzung, an diesem Freitag sollen zwei neue Richterinnen und ein Richter gewählt werden. Die Linke hat angekündigt, den Vorschlag der CDU nicht unterstützen zu wollen. Auch die Wahl einer SPD-Kandidatin gilt als unsicher. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump kündigt Waffenlieferungen an Ukraine über die Nato an. In einem Fernsehinterview sagt der US-Präsident, dass das Militärbündnis die vollen Kosten tragen werde. Erstmals seit seiner Rückkehr ins Amt will Trump damit Waffen an die Ukraine schicken. Das Paket soll einen Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar haben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

USA verhängen 35-Prozent-Zölle gegen Kanada. Präsident Trump bringt in einem auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichen Brief dazu auch die Fentanyl-Krise ins Spiel. Er kritisiert, dass Kanada es nicht geschafft habe, den Zustrom der synthetischen Droge in die USA zu stoppen. Erneut erklärt ein Richter das neue Geburtsrecht für unzulässig – allerdings lässt er es noch eine Woche gelten. Zum Liveblog zur US-Politik

Besuch von Afghanistans Ex-Präsident löst politischen Streit aus. Karsai war heimlich zu Gesprächen in Berlin - das befeuert die Diskussion, wie weit die Bundesregierung für einen Abschiebe-Deal mit dem Regime in Kabul gehen darf. Die Irritationen sind groß, da die Taliban eigentlich international geächtet sind. Die Bundesregierung betont, es werde, wenn überhaupt, nur auf „technischer Ebene“ verhandelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-EM: Schweiz erstmals im EM-Viertelfinale. Das Team von Trainerin Sundhage steht in Genf schon vor dem Turnier-Aus. Doch in der Nachspielzeit erzielt Xhemaili das rettende Tor gegen Finnland, das der Elf zum Einzug in die K.o.-Runde reicht. Zum Artikel

Tennis: Anisimova besiegt Sabalenka. Die Amerikanerin erreicht erstmals das Finale von Wimbledon. Die 23-Jährige bezwingt die Tennis-Weltranglistenerste Sabalenka aus Belarus in der Hitze des Centre Courts nach zweieinhalb Stunden mit 6:4, 4:6, 6:4. Anisimova trifft im Finale am Samstag auf die Siegerin der Partie zwischen Swiatek aus Polen und der Schweizerin Bencic. Zum Artikel

Ire Healy gewinnt sechste Etappe der 112. Tour de France. Eine Sekunde Vorsprung: Mathieu van der Poel erobert Gelb von Tadej Pogacar zurück. Nach einem wilden Ritt über sechs Anstiege gewinnt der 24 Jahre alte Ben Healy die sechste Etappe. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: