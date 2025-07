EXKLUSIV Hackerangriff auf Bundeswehr-Dienstleister. Die Bundeswehr wird immer wieder zum Ziel von Cyberangriffen. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ trafen die Attacken zuletzt zwei Zulieferer des Militärs: einen Dienstleister im Bereich satellitengestützter Kommunikation und ein Ingenieurbüro, das mit dem Bau von Gebäuden für das Operative Führungskommando der Bundeswehr beauftragt ist. Erste Spuren führen offenbar nach Russland, die Ermittlungen laufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz vor erster Generaldebatte als Kanzler. Der Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag steht an. Eröffnet wird die Debatte von AfD-Chefin Weidel, anschließend antwortet der Bundeskanzler. Im Fokus dürften die Migration und die Außen- sowie Sicherheitspolitik stehen. Von 9 Uhr an können Sie die Debatte bei SZ.de im Livestream verfolgen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Oberstes US-Gericht macht Weg für Massenentlassungen vorerst frei. Das Spargremium Doge sollte auf Trumps Weisung die Staatskosten senken. Im Fokus: die Entlassung zahlreicher Bundesbediensteter. Der Supreme Court beschert der US-Regierung nun einen Etappensieg und setzt die Verfügung einer unteren Instanz aus, die das Regierungsvorhaben gestoppt hatte. Der Prozess vor Gericht läuft weiter. Zum Liveblog zur US-Politik

Russland greift Ukraine mit Drohnen und „Kinschal“-Rakete an. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuert das russische Militär mindestens eine der schwer abfangbaren Hyperschallraketen ab. Auch Regionen im Westen der Ukraine, weit weg von der Front, sind Ziel von Angriffen. US-Präsident Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, der Ukraine ein zusätzliches Patriot-Flugabwehrsystem zu schicken. Zum Liveblog zur Ukraine

DFB-Frauen gewinnen knapp gegen Dänemark und ziehen ins EM-Viertelfinale ein. Beim 2:1-Sieg liegt das Team von Trainer Wück lange hinten, dreht das Spiel aber durch Tore von Nüsken und Schüller. Den Erfolg widmen die Spielerinnen ihrer verletzten Kapitänin Gwinn. Für den Gruppensieg braucht es am Samstag einen Sieg gegen die starken Schwedinnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Siegemund verpasst die Sensation in Wimbledon knapp. Die Tennisspielerin spielt die Partie ihres Lebens und bringt die Weltranglistenerste Sabalenka an den Rand einer Niederlage. Sie tritt clever auf und stresst ihre Kontrahentin. Doch im dritten Satz ist die 37-Jährige nicht konsequent genug und verliert am Ende mit 6:4, 2:6, 4:6. Zum Artikel

