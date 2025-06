Was heute wichtig ist

Zweifel an der „totalen Auslöschung“ des iranischen Atomprogramms. US-Präsident Trump und seine Regierung feiern die vollständige Zerstörung, aber welchen Schaden haben die amerikanischen Bomben wirklich angerichtet? In einem ersten Geheimdienstreport heißt es Berichten zufolge, dass das iranische Atomprogramm wahrscheinlich nur ein paar Monate zurückgeworfen, aber keineswegs vernichtet worden sei. Zum Artikel (SZ Plus)