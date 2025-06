Bundeswehr braucht laut Pistorius bis zu 60 000 Soldaten mehr. Beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel wird das größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit in Europa soll angesichts der russischen Bedrohung massiv erhöht werden. Die Wehrpflicht in Deutschland lehnt Pistorius dennoch weiter ab. Zum Artikel

EXKLUSIV US-Agent wollte nach Deutschland überlaufen. Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat nach Informationen von SZ, NDR und WDR einen mutmaßlichen Überläufer an das FBI verraten. Die US-Bundespolizei nahm Ende Mai einen 28-jährigen IT-Techniker des Militärgeheimdienstes fest, der angeblich sensible Informationen an den BND weitergeben wollte – im Gegenzug für einen deutschen Pass. Er soll mit der Politik Trumps unzufrieden gewesen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EZB senkt Leitzinsen auf 2,0 Prozent. Die Europäische Zentralbank setzt ihren Kurs fort und senkt die Leitzinsen zum achten Mal in Folge um 0,25 Prozent. Die Entscheidung ist wenig überraschend, nachdem die Inflation in der Euro-Zone im Mai auf 1,9 Prozent gesunken war. Zum Artikel

Papst telefoniert erstmals mit Putin. Das katholische Kirchenoberhaupt fordert Russlands Präsidenten zu einer Friedensgeste auf. Der Kreml nennt die Gespräche konstruktiv und würde den Dialog gerne fortführen. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Bundespolizei zieht erste Bilanz der verschärften Grenzkontrollen. Die umstrittenen Zurückweisungen von Innenminister Dobrindt betreffen im Mai 160 Asylsuchende, gibt die Polizei bekannt. Insgesamt nimmt die Zahl illegaler Einreisen im Vergleich zum Vorjahr leicht zu. Zum Artikel

