Ukraine meldet Großangriff auf russische Militärflugzeuge. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes werden über 40 russische Flugzeuge angegriffen. Darunter sind auch strategische Bomber, mit denen Russland immer wieder Langstreckenraketen auf die Ukraine abfeuert. Einer der Flugplätze ist mehr als 4000 Kilometer von der Front entfernt. Nach Explosionen an einigen Brücken in Russland und auf russisch besetztem Gebiet sind mehrere Züge entgleist. Es gibt Tote. Zum Artikel

Angeblich 30 Palästinenser bei Essensausgabe in Gaza getötet. Der Rote Halbmond wirft der israelischen Armee vor, in eine Menschenmenge im Süden des Gazastreifens geschossen zu haben. Die Menschen sollen dort auf Hilspakete gewartet haben. Die israelische Armee kündigt an, den Fall prüfen zu wollen. Ein Vorstoß für eine Waffenruhe scheitert derweil. Zum Artikel

Klingbeil legt Gesetzentwurf für wirtschaftlichen Aufschwung vor. Der SPD-Politiker macht in einem Entwurf konkret, was sich die Koalition unter dem „Investitions-Booster“ vorstellt. Demnach will der Finanzminister den Unternehmen neue Möglichkeiten zur Abschreibung geben, außerdem soll von 2028 an die Körperschaftssteuer sinken. Auch der Kauf von E-Autos soll belohnt werden. Bis 2029 würde Klingbeils Gesetz mehr als 45 Milliarden Euro kosten. Zum Artikel

Trump zieht Nominierung von Musk-Vertrautem als Nasa-Chef zurück. Der US-Präsident wollte den Milliardär Jared Isaacman als neuen Chef der Raumfahrtbehörde einsetzen. Nach einer „gründlichen Überprüfung frührer Verbindungen“ habe er die Nominierung zurückgezogen, teilt er mit. US-Medien berichten, die Entscheidung könnte damit zu tun haben, dass Isaacman in der Vergangenheit die Demokraten unterstützt hatte. Zum US-Liveblog

PSG demütigt Inter Mailand und ist Champions-League-Sieger. Die Franzosen gewinnen mit 5:0 in München. Es ist der höchste Sieg jemals in einem Champions-League-Endspiel. Hakimi, Doué, Kwarazchelia und Mayulu treffen für Paris, das chancenlose Mailand erhält eine Lektion, die noch Auswirkungen haben wird. Zum Artikel (SZ Plus)

