Berufungsgericht setzt Trumps Zölle vorerst wieder in Kraft. Erfolg für den US-Präsidenten: Zunächst hatte ein Gericht für internationalen Handel die meisten der in diesem Jahr eingeführten Zölle blockiert. Jetzt will ein Berufungsgericht den Fall erst einmal prüfen. Zum Liveblog

VW-Chef Blume: „Wir haben uns zu lange auf Erfolgen ausgeruht“. Die deutschen Autohersteller hätten zu spät begriffen, dass sich die Welt extrem schnell verändere, sagt der Mann, der Volkswagen und gleichzeitig die Konzerntochter Porsche leitet. Mit der bisherigen Bilanz seiner Doppelrolle zeigt sich Blume zufrieden. Er halte aber jeden für ersetzbar, auch sich selbst. Im Interview spricht er über die Kunst, in Wolfsburg gegen viele Widerstände Reformen durchzusetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Israel steht hinter Plan für Waffenruhe in Gaza. Ihres Wissens nach habe die Hamas dem Plan bislang nicht zugestimmt, sagt eine Sprecherin von Präsident Trump. Details zu dem Vorschlag nennt sie nicht. Die USA hofften, dass es eine Waffenruhe geben werde, damit alle Geiseln aus dem Gazastreifen heimgebracht werden könnten. Zum Liveblog

EXKLUSIV FC-Bayern-Bosse trafen Wirtz am Tag der Meisterfeier in München. In einer Hotelsuite versucht die gesamte Führung des Vereins, den Leverkusener von einem Wechsel überzeugen. Trainer Kompany bespricht mit Wirtz ausführlich dessen mögliche Rolle auf dem Platz. Aber vergebens: Wenige Tage später sagt Wirtz ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen