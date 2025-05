Neuer Papst: Leo XIV. feiert diesen Freitag erste große Messe. Nach seiner Wahl geht es für den neuen Pontifex noch einmal zurück in die Sixtinische Kapelle. Im Unterschied zum Konklave ist bei der Messe nun auch wieder die Öffentlichkeit dort zugelassen. Zum Liveblog

„Das Böse wird nicht gewinnen“. Im vierten Wahlgang wählen die Kardinäle der katholischen Kirche ihr neues Oberhaupt: Robert Prevost, Papst Leo XIV. Ein US-Amerikaner. Schon mit seinen ersten Worten macht er deutlich, da steht einer, der das Erbe des alten Papstes fortsetzen will. Zum Artikel

„Der Friede sei mit euch allen!“ - Die erste Rede von Leo XIV. im Wortlaut

Ein Trump-ähnlicher Papst? Mutmaßlich das Gegenteil. Leo XIV. ist der erste amerikanische Papst. Dennoch ist man im sonst so patriotischen und gläubigen Umfeld von Donald Trump höchstens oberflächlich stolz auf den progressiven „Latin Yankee“, der wenig mit der Politik des Präsidenten anfangen kann. Zum Artikel

Merz und Trump telefonieren zum ersten Mal. Der Bundeskanzler und der US-Präsident verständigen sich nach Angaben der Bundesregierung auf eine engere Zusammenarbeit – etwa in den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Der US-Präsident, der Europa in den Verhandlungen mit Moskau bislang umgangen hatte, signalisiert die Bereitschaft, stärker mit den Europäern zusammenzuarbeiten. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Trump drängt auf 30-tägige Waffenruhe und droht mit Sanktionen

Putin und Xi demonstrieren in Moskau Einigkeit. Der Besuch des chinesischen Staatschefs in Moskau zu den Feiern zum Weltkriegsende soll die Verbundenheit der beiden Länder zeigen. Putins Botschaft lautet: Amerika kann uns nicht auseinanderdividieren. Neben den Zeremonien werden die Staatschefs auch über ein wichtiges Pipelineprojekt reden, mit dem Russland das Gas, das es nicht mehr an Europa verkaufen kann, nach China umleiten möchte. Zum Artikel

Siegesfeier in Moskau: Fico weicht von der Linie ab und fliegt zu Putin

Indien meldet neue Angriffe – Pakistan weist Vorwürfe zurück. Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist keine Entspannung in Sicht. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation der Spannungen zwischen beiden Atommächten. Als Auslöser der jüngsten Eskalation gilt ein Terroranschlag vom 22. April im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir, bei dem 26 Menschen getötet wurden. Zum Artikel

EU-Kommission mahnt Bundesregierung: Grenzkontrollen erfordern enge Abstimmung. Solche Maßnahmen erforderten eine Koordinierung „insbesondere mit allen betroffenen Mitgliedstaaten“, sagt ein Sprecher. Innenminister Dobrindt will die mögliche Veröffentlichung des Verfassungsschutz-Gutachtens zur AfD prüfen. Zum Liveblog

