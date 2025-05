Politiker von CDU und SPD fordern härtere Gangart im Umgang mit AfD. CDU-Sicherheitsexperte Kiesewetter fordert, ein Verbot der Partei im Bundestag zu prüfen. Der designierte Kanzler Merz äußert sich bisher nicht zur vom Bundesamt für Verfassungsschutz getroffenen Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“. Aus seinem Umfeld heißt es, das rund 1100-seitige Dossier solle ausgewertet werden, bevor über das weitere Vorgehen entschieden werde. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel mobilisiert offenbar Zehntausende Reservisten. Das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Netanjahu soll am Sonntagabend zusammentreten, um über eine mögliche neue Offensive abzustimmen. Besprochen werden sollen der Zeitplan, der Umfang und die Zahl der zusätzlich eingesetzten Kräfte in Gaza. Zum Artikel

US-Investorenlegende Buffett will Führung seiner Holding abgeben. Auf der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway sagt der 94-Jährige, er wolle Ende 2025 aufhören. Dem Verwaltungsrat werde er vorschlagen, seinen designierten Nachfolger Greg Abel an die Spitze zu setzen. Zuvor witzelt er aber noch über sein Alter und teilt gegen Donald Trump aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Labor Party feiert Sieg bei australischer Parlamentswahl. Die Partei von Premierminister Albanese baut ihre Mehrheit aus. Die Konservativen um Oppositionsführer Dutton verlieren wohl auch deswegen so hoch, weil sie Trumps Linie in einigen Punkten - etwa bei der Migration und bezüglich erneuerbarer Energien - aufzugreifen schienen. Zum Artikel

MEINUNG - Der Wahlausgang in Australien ist ein Weckruf für alle Konservativen (SZ Plus)

Arbeitsminister Heil wird in neuer Regierung kein Führungsamt ausüben. Auch für den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion werde er nicht kandidieren. SPD-Chef Klingbeil nennt die parteiinterne Debatte über seine Co-Vorsitzende Esken „beschämend“. Ob sie dem neuen Kabinett angehören werde, werde man gemeinsam entscheiden. Zum Liveblog zur neuen Bundesregierung

Russische Drohnenangriffe auf Kiew. Bei einem Angriff mit 165 Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt sind mindestens elf Menschen verletzt worden - darunter auch zwei Kinder. Der ukrainische Präsident Selenskij fordert internationalen Druck auf Moskau, andernfalls sei keine Waffenruhe in Sicht. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen