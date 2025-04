Trauerfeier für verstorbenen Papst Franziskus. Delegationen aus 130 Staaten werden erwartet, 50 Staatsoberhäupter, zehn gekrönte Häupter und außerdem Hunderttausende Menschen auf den Straßen. Auf dem Petersplatz findet vormittags ein Requiem statt. Anschließend wird der Leichnam zur Beisetzung in die Kirche Santa Maria Maggiore gefahren. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Papst Franziskus: Ein großer Mensch (SZ Plus)

Von der Leyen hofft auf Gespräch mit Trump in Rom. Für die EU-Kommissionschefin bietet die Trauerfeier des Papstes womöglich eine Chance, den US-Präsidenten zu treffen. Bislang haben von der Leyen und Trump in dessen zweiter Amtszeit nur telefoniert. Abgesandte der EU-Institutionen bekommen aktuell keine offiziellen Termine im Weißen Haus. Zum Artikel

Das letzte Geleit für Franziskus. Schon am Morgen versammeln sich Tausende Menschen auf dem Petersplatz, um bei der Trauerfeier dabeizusein. Später soll der verstorbene Papst in der Marienkirche Santa Maria Maggiore bestattet werden. Zum Liveblog zur Papst-Trauerfeier

Was heute wichtig ist

Ukraine will Trump offenbar eigenen Friedensplan mit Zugeständnissen präsentieren. Die New York Times berichtet über einen Vorschlag der Ukrainer, in dem weder von einer zwingenden Mitgliedschaft in der Nato die Rede ist, noch vom sofortigen Wunsch, alle von Russland besetzten Gebiete zurückzubekommen. Im Gegenzug will Kiew Sicherheitsgarantien. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EU-Handelskommissar Dombrovskis sieht Zoll-Abkommen mit den USA noch weit entfernt. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagt der Kommissar, der zeitgleich vor einer chinesischen Warenschwemme auf dem europäischen Markt warnt. Die höchstwahrscheinlich illegale Abschiebung eines zweijährigen Mädchens mit US-Staatsbürgerschaft wirft bei einem konservativen Bundesrichter Fragen auf. Zum Liveblog zur US-Politik

Israel kündigt massiven Angriff im Gazastreifen an. Ein Sprecher der Armee veröffentlicht einen Evakuierungsaufruf für mehrere Gebiete, die bald mit "heftiger Gewalt“ angegriffen würden. Israels Verteidigungsminister Katz zufolge bezahlt Israel für die Erfolge im Kampf gegen die Hamas einen hohen Preis. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Anklage gegen Christina Block und Gerhard Delling wegen mutmaßlicher Kindesentführung. In der Neujahrsnacht 2024 waren zwei Kinder der Steakhouse-Erbin dem Vater gewaltsam entrissen worden. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Hamburg hat die Mutter selbst die Tat beauftragt, ihr Lebensgefährte Delling soll ihr geholfen haben. Im Zusammenhang mit der Entführung sind noch fünf weitere Personen angeklagt. Zum Artikel (SZ Plus)

Diesel-Skandal: Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen für Ex-VW-Manager. Nach mehr als dreieinhalb Jahren geht ein weiteres Verfahren wegen des VW-Abgasskandals langsam zu Ende. Die Anklage fordert, dass drei ehemalige VW-Führungskräfte für mehrere Jahre ins Gefängnis gehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen