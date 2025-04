Zuspruch in der CDU für Spahns AfD-Vorschlag. Mehrere Unionspolitiker stützen die umstrittene Empfehlung des CDU-Vizevorsitzenden, die in Teilen rechtsextreme AfD im Bundestag bei parlamentarischen Abläufen und in Ausschüssen wie jede andere Partei zu behandeln. Vor allem von Grünen und Linken hatte es zuvor scharfe Kritik gegeben. Zum Artikel

Trump macht nächste Kehrtwende im Handelsstreit. Erst am Freitag hatten die USA ihre Zölle auf Elektronikprodukte aus China gesenkt. Ein Gespräch mit Apple-Chef Cook habe ihn zum Umdenken gebracht, sagte der Präsident. Doch nun deutet die Regierung neue Zölle an. Ohnehin hat das Land unter dem aktuellen Präsidenten so hohe Zölle auf Einfuhren verhängt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Proteste in Gaza gegen die Hamas. Unter Lebensgefahr demonstrieren Menschen in Gaza gegen die islamistische Terrorgruppe. Ein Arzt sagt: Sie muss weg, um zu retten, was von seiner Heimat übrig ist. Doch es ist unklar, wie viel Unterstützung die Protestierenden haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij entlässt Gouverneur nach Angriff auf Sumy. Hintergrund ist wohl die Kritik an einem Treffen von Offizieren in der Stadt, das Russland als Grund für die verheerende Attacke nennt. Bei dieser kamen am Sonntag mindestens 35 Menschen ums Leben. Europa hat der Ukraine inzwischen deutlich mehr Hilfen zukommen lassen als die USA. Zum Liveblog

Nur minimale Fortschritte beim Bahn-Netz. Die Reparatur der Infrastruktur steht erst am Anfang - und der Investitionsstau ist nochmal größer geworden. Aus Sicht der Bahn ist dennoch die „Trendwende“ eingeleitet. Wie kaputt das Gleisnetz tatsächlich ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Luftqualität in Paris stark verbessert. In der französischen Hauptstadt ist die Belastung durch Schadstoffe in den vergangenen zwei Jahrzehnten spektakulär zurückgegangen, mit positiven Folgen für die Gesundheit der Bewohner. Das zeigt die Studie einer unabhängigen Messorganisation. Verantwortlich dafür sind die rabiaten Maßnahmen der unpopulären Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Zum Artikel (SZ Plus)

