EXKLUSIV EU-Kommission bereitet Strafen gegen US-Tech-Konzerne vor . Mehrere Verfahren der EU-Kommission gegen Unternehmen wie Meta und X stünden vor dem Abschluss, sagt Europas oberste Digitalpolitikerin. Im Handelsstreit mit den USA werden sie zwangsläufig zum politischen Druckmittel. Zum Artikel (SZ Plus)

Zollchaos: Demokraten werfen Trump Marktmanipulation vor. Erst ruft der Präsident zum Aktienkauf auf, dann verkündet er seine Zollpause und die Börsenkurse kennen kein Halten mehr. Der Technologie-Index Nasdaq legt um mehr als zwölf Prozent zu, einzelne Aktien gewinnen sogar noch stärker. Auslöser war Trumps Ankündigung, die Gegenzölle gegen die meisten Länder für 90 Tage zu pausieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz in New York. Ein Hubschrauber stürzt in den Hudson River, eine Touristenfamilie und der Pilot sterben. Wie es zu dem Absturz kam, ist bisher unklar. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutsche Waffen in der Ukraine: „Kriegstauglichkeit stark infrage gestellt“. Erfahrungsberichte der ukrainischen Armee zeigen, dass viele der von Deutschland gelieferten Waffensysteme an der Front nur bedingt einsetzbar sind. Für deutsche Politiker und Militärs stellt sich nun die Frage, inwieweit bei geplanten Milliardeneinkäufen umgedacht werden muss. Zum Artikel (SZ Plus)

„Koalition der Willigen“ will Ukraine-Pläne geheim halten. Die Pläne für eine Unterstützung der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand öffentlich zu diskutieren, würde nur den russischen Präsidenten Putin schlauer machen, sagt der britische Verteidigungsminister Healey. In Brüssel ist die von Frankreich und Großbritannien geführte Gruppe erstmals auf Ebene der Verteidigungsminister zusammengekommen. Zum Liveblog

Erdoğan verliert an Rückhalt. In der Türkei wenden sich selbst einige der Frommsten vom Präsidenten ab und solidarisieren sich mit dem Oppositionspolitiker İmamoğlu. Der Präsidentschaftskandidat der CHP wurde wegen Korruptions- und Terrorvorwürfen festgenommen, er gilt als aussichtsreichster Rivale Erdoğans. Demonstranten werfen dem Präsidenten vor, sich mithilfe des Justizapparats seines Herausforderers entledigen zu wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

