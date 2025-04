Bericht: Direktor der US-Sicherheitsbehörde NSA entlassen. Timothy Haugh muss seinen Posten räumen, meldet die Washington Post unter Berufung auf Regierungskreise. Das Pentagon leitet nach der Sicherheitspanne um den Signal-Chat zur Planung von Angriffen auf die Huthi-Miliz eine Untersuchung gegen Verteidigungsminister Hegseth ein. US-Präsident Trump entlässt sechs Mitarbeiter seines Nationalen Sicherheitsrats. Zum Liveblog

Unmut in der CDU über Parteichef Merz. Die Partei ist unzufrieden mit den bisherigen Koalitionsverhandlungen, außerdem stehen die Union und der wahrscheinliche nächste Kanzler schlecht da in den Umfragen. Eine für Montag geplante Vorstandssitzung wird nun abgesagt. Ein Mitglied des CDU-Vorstands sagt der SZ: „In der Partei brodelt es.“ Zum Artikel

Kreml-Abgesandter zu Gesprächen in Washington eingetroffen. Russlands Machthaber Putin schickt seinen Vertrauten Kirill Dmitrijew in die USA, den Chef des staatlichen Anlagefonds. Dort soll er über die amerikanisch-russischen Beziehungen und den Krieg in der Ukraine verhandeln. Dmitrijew steht auf der Sanktionsliste der USA. Zum Liveblog

Missbrauch in der Kirche: Schmerzensgeld-Prozess in Essen startet. Wilfried Fesselmann wurde als Kind von einem Priester missbraucht. Am Freitag beginnt sein Zivilprozess gegen das Bistum Essen. Der heute 56-Jährige fordert vor dem Landgericht mindestens 300 000 Euro. Das Bistum Essen hat angekündigt, keine Verjährung geltend zu machen. Ganz im Gegensatz zu anderen Diözesen wie den Bistümern Aachen oder Hildesheim. Zum Artikel (SZ Plus)

Hamas meldet 27 Tote nach israelischem Luftangriff auf Gaza. Die israelische Armee teilt mit, man habe einen Kommandoposten der Terrorgruppe angegriffen. Die Hamas erklärt, drei Geschosse hätten ein Vertriebenenlager in einer ehemaligen Schule getroffen. Zum Liveblog

Beim kleinen Parteitag: Grüne wollen neue Strukturen schaffen. Nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Bundestagswahl versuchen die Grünen einen Neustart. Bei ihrem kleinen Parteitag am Sonntag in Berlin wollen sie ein klareres Profil besprechen. Außerdem sollen Abstimmungsprozesse beschleunigt und Gremien verändert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen