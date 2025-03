Heiße Phase der Koalitionsverhandlungen beginnt. Am Freitag kommt die Hauptverhandlungsgruppe in Berlin zusammen. SPD-Generalsekretär Miersch und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zeigen sich optimistisch, räumen aber ein, dass harte Verhandlungen bevorstünden. Ergebnisse werden noch nicht erwartet: Es wird zunächst vor allem identifiziert, welche strittigen Themen nun die Spitzen der drei Parteien klären müssen. Zum Liveblog

Globale Austrocknung auf den Kontinenten nachgewiesen. Eine neue Studie zeigt, dass die Landmassen an Wasser verlieren - nicht nur in einzelnen Regionen, wie es lange angenommen wurde, sondern auf allen Kontinenten. Wissenschaftler befürchten, dass es schon in wenigen Jahrzehnten auch in Südeuropa Gebiete geben könnte, die schwierig zu bewohnen und zu bewirtschaften sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin will Übergangsverwaltung für Ukraine – USA blocken ab. Man könne das Land unter UN-Verwaltung stellen, um Wahlen abzuhalten, sagt der russische Präsident. Die Forderung bedient Argumentationsmuster, mit denen Russland der Regierung in Kiew die Legitimität absprechen will. Etwa, dass der ukrainische Präsident Selenskij nach Ablauf seiner Amtszeit im vergangenen Jahr kein Mandat mehr besitze. Das Weiße Haus entgegnet, die Regierungsführung in der Ukraine werde von der Verfassung und der Bevölkerung des Landes bestimmt. Zum Liveblog

Radikale Gruppen im Gazastreifen drohen Demonstranten mit Konsequenzen. In einer Erklärung der Dachorganisation „Fraktionen des Widerstands“, zu denen auch die Hamas gehört, werden Anführer der „verdächtigen Bewegung“ kritisiert. Gemeint sind offenbar die Demonstranten für Frieden und gegen die Hamas. Proteste gegen die Terrororganisation hat es im Gazastreifen zuvor nur selten gegeben. Zum Liveblog

Mehrere EU-Länder sträuben sich gegen neue Schulden für das Militär. Gerade die drei großen und politisch wichtigen Südländer - Frankreich, Spanien, Italien - zeigen wenig Lust, entweder neue Schulden zu machen oder durch Umschichtungen in ihren Haushalten Geld für die Verteidigung freizumachen. Denn die Schuldenstände dieser Staaten sind bereits viel zu hoch. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gericht zieht Teile der Anklage gegen bayerischen AfD-Politiker Halemba in Zweifel. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Landtagsabgeordneten unter anderem vorsätzliche Geldwäsche in drei Fällen sowie Volksverhetzung vor. Das Landgericht Würzburg hält manche der Vorwürfe für unzutreffend. Zehn Monate nach Erhebung der Anklage ist immer noch nicht über die Zulassung entschieden. Zum Artikel (SZ Plus)

Preis der Leipziger Buchmesse in drei Kategorien vergeben. Kristina Bilkau wird in der Kategorie Belletristik für ihr Buch „Halbinsel“ geehrt. Für das beste Sachbuch erhält Irina Rastorgueva den Preis für ihr Werk „Pop-up-Propaganda. Epikrise der russischen Selbstvergiftung“. In der Kategorie Übersetzungen entscheidet sich die Jury für Thomas Weiler und seine Übersetzung des Buches „Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus - Zeitzeugen berichten“ aus dem Belarussischen. Zum Artikel (SZ Plus)

