Klöckner ist neue Bundestagspräsidentin. In der ersten Sitzung des neuen Bundestages wird die CDU-Politikerin mit 382 von 630 Stimmen gewählt. In ihrer Antrittsrede regt sie eine erneute Änderung des Wahlrechts an. Ihre vorgeschlagenen Stellvertreter werden, bis auf AfD-Kandidaten Otten, ebenfalls vom Parlament gewählt. Alterspräsident Gysi enttäuscht mit einer eher parteipolitischen und kleinteiligen Rede. Zum Artikel

Russland und Ukraine erklären sich zu Waffenruhe im Schwarzen Meer bereit. Zuvor hatten die USA getrennt mit beiden Ländern verhandelt. Russland teilt am frühen Abend mit, dass es einer Vereinbarung zur sicheren Navigation im Schwarzen Meer zustimmt. Washington will Moskau offenbar nun helfen, den Zugang zum Weltmarkt für Agrar- und Düngemittelexporte wiederherzustellen. Zum Liveblog

Söders Wunschkandidat Felßner wird doch nicht Agrarminister. Bayerns Bauernpräsident steht nicht für ein Ministeramt im nächsten Bundeskabinett zur Verfügung. Nach einer Protestaktion von Tierrechtsaktivisten auf seinem Hof kündigt Felßner seinen Rückzug an. „Ich bin nicht bereit, diese Gefährdung für mich und meine Familie hinzunehmen“, sagt er. Zum Artikel

Trump und Weißes Haus spielen Chatpanne herunter. Ein Journalist landet nach eigenen Angaben in einem Chat der Trump-Regierung, in dem ein Militärangriff detailliert geplant wird. US-Präsident Trump nimmt seinen Nationalen Sicherheitsberater Waltz, von dessen Handy aus die Einladung in den Gruppenchat erfolgt war, in Schutz. Politiker der Demokraten äußern sich hingegen entsetzt über das „amateurhafte Verhalten“. Zum Liveblog

Jüdische Siedler greifen palästinensischen Oscar-Gewinner an. Regisseur Hamdan Ballal hat mit seinem Film „No Other Land“ über die Gewalt der Israelis im Westjordanland einen Oscar gewonnen. Am Montagabend wird er dort selbst brutal attackiert und kurzzeitig von der israelischen Armee festgenommen. Im Westjordanland gibt es seit Monaten eine schwere Welle der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser. Zum Artikel (SZ Plus)

