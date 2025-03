Selenskij trifft Starmer in London. Nach dem Eklat im Weißen Haus ist der ukrainische Präsident am Samstag nach London geflogen, wo er von Premier Starmer empfangen wurde. Morgen steht dort ein großer Ukraine-Gipfel an. Am Sonntag trifft Selenskij König Charles. Zum Liveblog

Der Schock lässt politische Rivalen in Deutschland zusammenrücken. Kanzler Scholz muss seinen wahrscheinlichen Nachfolger Merz stärker einbinden als sonst bei Machtwechseln üblich. Union und SPD treiben die Sondierungen für eine neue Regierung voran. Einigkeit herrscht darin, dass spätestens jetzt viel mehr Geld gefragt ist. Im Gespräch sind mehrere Optionen für ein Sondervermögen für die Bundeswehr oder eine Reform der Schuldenbremse. Zum Artikel (SZ Plus)

Gespaltene Reaktionen in den USA. Viele prominente Republikaner und konservative Kommentatoren begrüßen den Umgang von Trump und Vance mit Selenskij, doch es gibt unter ihnen auch andere Töne. Einhellig schockiert zeigen sich die Demokraten. „Trump und Vance erledigen die Drecksarbeit für Putin“, sagt Chuck Schumer, demokratischer Fraktionsführer im Senat. Zum Artikel

Treffen im Weißen Haus: Die Eskalation in Bildern. Was sich an diesem Freitag im Oval Office abgespielt hat, ist in der Welt der Diplomatie eigentlich undenkbar: Vor den Augen der Welt streitet sich US-Präsident Trump mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskij. Die Szenen des Treffens in Bildern. Zu den Bildern

Dies wird sich zur größten Krise der Nato ausweiten. Der Westen löst sich auf, die USA machen nur noch, was sie wollen, Europa ist auf sich allein gestellt – und demnächst sitzt im Bundestag eine AfD, die sich verdoppelt hat. Was Deutschland nun braucht, sind Demokraten, die über sich hinauswachsen. Zum Essay (SZ Plus)