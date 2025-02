Ukraine und USA einigen sich offenbar auf Rohstoff-Deal. Bereits am Freitag könnten die Präsidenten Selenskij und Trump das Abkommen zur Ausbeutung von Bodenschätzen in Washington besiegeln, wie mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf ukrainische Quellen berichten. Der US-Präsident bestätigt die Nachricht, allerdings ohne ins Detail zu gehen. Er hat seine Forderungen in den Verhandlungen anscheinend heruntergeschraubt. Zum Artikel (SZ Plus)

Besuch bei Trump: Briten erhöhen Verteidigungsausgaben vor der Reise von Premier Starmer nach Washington enorm

MEINUNG Diplomatie: Europa darf sich von den USA nicht einschüchtern lassen (SZ Plus)

Hamas verkündet Einigung im Streit über Fortsetzung des Gaza-Deals. Israel hatte die Freilassung der Palästinenser vor einigen Tagen ausgesetzt. Nun sollen Leichen israelischer Geiseln übergeben werden und zugleich palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Eine Bestätigung steht noch aus. Israel fliegt erneut Luftangriffe in Südsyrien und in Libanon. Zum Liveblog

EXKLUSIV Chef der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen droht Mitarbeitern. Nachdem der SZ ein interner Datenbank-Auszug mit Raubkunstwerken zugespielt wurde, kündigt Generaldirektor Maaz „Konsequenzen“ an. Die Mitarbeiter wiederum üben scharfe Kritik an ihrem Chef. Eine externe „Taskforce“ soll nun weiteren Schaden mindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Drittligist Bielefeld wirft Bremen aus dem Pokal. Nach den Siegen gegen Union Berlin und den SC Freiburg ist das 2:1 gegen Werder bereits der dritte Pokaltriumph nacheinander gegen einen Bundesligisten. Nun fehlt nur noch ein einziger Heimsieg zum erstmaligen Einzug ins Finale. Zum Artikel

DFB-Frauen besiegen Österreich in der Nations League klar. Wieder ein früher Rückstand – doch die Nationalmannschaft steigert sich in der zweiten Halbzeit und gewinnt im Dauerregen von Nürnberg 4:1. Für Bundestrainer Wück ist es der erste Heimsieg im Amt. Zum Artikel

Öffentlicher Dienst: Warnstreik soll Münchner Flughafen am Donnerstag und Freitag größtenteils lahmlegen

Männerfoto der Unionsspitzen heizt Debatte um Frauenanteil in der Politik an. Nicht einmal der Schatten einer Frau ist zu sehen: Die führenden Köpfe von CDU und CSU beraten sichtlich gut gelaunt über die Zukunft des Landes – und erinnern dabei daran, wie schnell es wieder in die Vergangenheit gehen kann. Zum Artikel (SZ Plus)

98 Prozent: Mit überwältigender Mehrheit bestätigt die Unionsfraktion Merz als Vorsitzenden

Grüne Jugend drängt auf neuen Kurs. „Wir werden diese Partei jetzt erneuern“, sagt Co-Chefin Nietzard. Sie kritisiert Fehler der Parteiführung im Umgang mit linken Themen: „Die Linken wurden gewählt für Dinge, die die Grünen genauso im Wahlprogramm stehen haben.“ Allerdings habe sich das Spitzenpersonal für einen anderen Kurs entschieden. Zum Artikel (SZ Plus)