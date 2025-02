Macron hält raschen Waffenstillstand für möglich. Ein entsprechendes Abkommen für die Ukraine sei in den kommenden Wochen „machbar“, sagt der französische Präsident in einem Interview. Zuvor hatte er sich mit seinem US-Kollegen Trump getroffen, der Ähnliches in Aussicht stellte. Der UN-Sicherheitsrat stimmt für eine Resolution, die Moskau nicht als Aggressor des Krieges benennt, keinen russischen Rückzug fordert und die territoriale Integrität der Ukraine nicht erwähnt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bewegung bei Treffen von Macron und Trump. Beim Besuch seines französischen Kollegen prescht der US-Präsident vor: Trump spricht von Deals zu Bodenschätzen und behauptet, die russische Regierung würde europäische Friedenstruppen in der Ukraine akzeptieren. Dann meldet sich in Moskau Machthaber Putin zu Wort und bietet an, gemeinsam mit den USA Seltene Erden zu erschließen – auch in russisch besetzten Gebieten. Zum Artikel (SZ Plus)

Tausende beten auf dem Petersplatz für den Papst. Während Franziskus’ Gesundheitszustand weiter kritisch ist, versammeln sich Kardinäle und Gläubige in der Nacht vor dem Petersdom. Dass bereits Spekulationen über eine mögliche Nachfolge an der Spitze der katholischen Kirche kursieren, zieht heftige Kritik nach sich. Zum Artikel

Behörden widersetzen sich Musks Entlassungsstrategie. Der Berater des US-Präsidenten verlangt von allen Staatsbediensteten Arbeitsnachweise – wer nicht antwortet, soll gehen. Mehrere Behördenleiter rufen dazu auf, die Anweisung nicht zu befolgen. Die Regierung hebt die Pflicht auf, dem Kongress zu melden, wenn US-Waffen völkerrechtswidrig verwendet werden – das könnte beispielsweise Israel betreffen. Zum Liveblog zu den USA

Arzt gesteht hundertfachen Missbrauch von Kindern. In der Bretagne hat der Prozess gegen einen ehemaligen Chirurgen begonnen, der 299 Kindern sexuelle Gewalt angetan haben soll.Da der Platz im Gericht nicht reicht, werden viele der mutmaßlichen Opfer in eine Außenstelle ausquartiert – als wären sie nur Randerscheinungen in diesem großen Verfahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagswahl

Klingbeil: Union muss einige Zugeständnisse machen. „Die Erwartung ist schon, dass Merz seinen Kurs und auch seinen Ton deutlich ändert“, sagt der SPD-Chef zu möglichen Koalitionsgesprächen. Vom Parteinachwuchs wird er als „Architekt des Misserfolgs“ kritisiert. In Berlin nehmen die neuen Abgeordneten an diesem Dienstag die Arbeit auf. Zum Liveblog

SZ-Podcast „Auf den Punkt“: Für die großen Lösungen fehlt der künftigen Regierung das Geld

„Jetzt ist die Zeit der Sprüche vorbei“. Schön wär’s, denkt man sich bei „Hart aber fair“ im Ersten. Nach dem Wahlkampf wird munter weiter gekloppt – jetzt inklusive einiger Spitzen über die im Raum stehende schwarz-rote Koalition. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

SPD will junge Wähler zurückgewinnen. Die Sozialdemokraten werden womöglich wieder regieren – und sich gleichzeitig erneuern, ohne aber ihr Spitzenpersonal auszutauschen. Dem Parteivorsitzenden Klingbeil scheint klar zu sein, wie schwer das werden dürfte. Zum Artikel (SZ Plus)

Ramelow holt für die Linke Direktmandat in Erfurt. Noch vor fünf Monaten war der 69-Jährige der abgewählte Ministerpräsident von Thüringen. Doch dann wurde er Teil des Trios „Silberlocke“ zur Rettung der Linken und hat nun seinen Wahlkreis gewonnen: den einzigen in Thüringen, der nicht an die AfD geht. Zum Artikel (SZ Plus)