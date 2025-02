Bundestagswahl am Wochenende: Wenn tatsächlich jede Stimme zählt. 59,2 Millionen Deutsche können an diesem Sonntag über ein neues Parlament abstimmen. Zum ersten Mal gilt das reformierte Wahlrecht, das der Zweitstimme noch mehr Bedeutung verleiht als bisher schon. Die wichtigsten Fragen zum bevorstehenden Wahlgang. Zum Artikel

Abschied aus dem Parlament: Warum Abgeordnete den Bundestag verlassen

Beobachtungen im Wahlkampf: This is not America. Wer wie SZ-Korrespondent Christian Zaschke gerade von New York nach Berlin gezogen ist, kann in der düsteren deutschen Vorwahlstimmung trotz allem erkennen, dass dieses Land gar nicht so schlecht dran ist. Also: noch. Zum Artikel

Wem vertrauen junge Wähler ihre berufliche Zukunft an? Sarah sucht vergeblich einen Job im Marketing-Bereich, ihr Bruder bangt um seine Stelle bei einem großen Technologie-Konzern. Beide fragen sich: Wieso hört man im Wahlkampf so wenig über die Ängste junger Beschäftigter? Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: USA bringen UN-Gegenresolution ein. Die USA legen einen Text vor, der Russland nicht als Aggressor sieht und keinen Abzug der Truppen aus der Ukraine fordert. Aus Russland gibt es Lob, europäische Diplomaten sehen darin eine Hinwendung der USA zum Kreml. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Hamas übergibt nach Verwechslung Leiche von Schiri Bibas. Nachdem es am Donnerstag bei der Übergabe von vier toten israelischen Geiseln eine Verwechslung gab, wurden am Freitag die sterblichen Überreste von Schiri Bibas von der islamistischen Hamas übergeben. Bei der nun übergebenen Frauenleiche handelt es sich nach israelischen Angaben um die der verschleppten Deutsch-Isrealin. Das bestätigte der Kibbuz Nir Oz am Morgen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Trumps früherer Chefideologe bringt Europas Rechte in Erklärungsnot. Die Jahreskonferenz der US-amerikanischen Rechten zieht Gleichgesinnte aus aller Welt an. In diesem Jahr sind besonders viele Europäer angereist. Am ersten Tag spricht auch Trumps früherer Chefideologe Bannon und irritiert mit seiner Gestik. Zum Artikel

Attentäter von Schriftsteller Rushdie verurteilt. 2022 wurde Salman Rushdie auf einer Bühne niedergestochen, seither ist er auf einem Auge blind. Der Täter muss nun wegen versuchten Mordes ins Gefängnis. Das Strafmaß wird im April verkündet, dem Täter drohen mehr als 30 Jahre Haft. Zum Artikel

Erdoğan verstärkt Jagd auf Oppositionelle. Der türkische Präsident hat es nicht nur auf seinen stärksten Gegner İmamoğlu abgesehen, den Oberbürgermeister von Istanbul und wichtigsten Oppositionspolitiker im Land. Erdoğan lässt auch kurdische Bürgermeister absetzen und kritische Wirtschaftsvertreter verklagen. Zum Artikel

Afghanische Oppositionelle beraten über die Zukunft ihres Landes. Dutzende Vertreter der Opposition treffen sich in Wien, um eine Strategie gegen das Taliban-Regime voranzutreiben. Vor allem Frauen in Afghanistan verfolgen das Treffen aufmerksam - ihr Leben ist seit der Machtübernahme der Islamisten dramatisch schlechter. Zum Artikel

NS-Raubkunst-Skandal: Wann Werke mit „rot“ gekennzeichnet werden müssen. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen weisen nach der Raubkunst-Recherche der SZ Fehler bei Herkunftsangaben von Gemälden und Skulpturen zurück. Eine Analyse ihres Umgangs mit Provenienzgeschichten zeigt ein anderes Bild. Zum Artikel

