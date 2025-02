Scholz, Merz und Habeck grenzen sich im TV-Quadrell von der AfD ab. Eine Woche vor der Wahl debattieren vier Kanzlerkandidaten bei RTL. Beim Thema Ukraine knallt es etwas. Merz wird merklich emotional und ruft: „Wir sind nicht neutral. Wir stehen nicht dazwischen. Wir sind auf der Seite der Ukraine.“ In der Afghanistan-Politik und bei der Frage nach Gesprächen mit den Taliban werden Unterschiede zwischen SPD, Grünen und CDU deutlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Zuschauer sehen Merz in der Debatte vorn. In einer Blitzumfrage halten 32 Prozent der Befragten den CDU-Chef für den Sieger. Scholz schneidet mit 25 Prozent besser ab als die SPD derzeit in Umfragen. Habeck und Weidel landen mit je 18 Prozent dahinter. Zum Liveblog

Was die Wahlprogramme beim Klimaschutz taugen. Die einfachsten Maßnahmen für klimafreundlichen Verkehr wollen nur wenige Parteien, die günstigste Form der Stromerzeugung wird fast ignoriert: ein Abgleich von Experten-Empfehlungen und Wahlkampf-Vorschlägen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Sicherung eines dauerhaften Friedens sei unerlässlich, schreibt der britische Premier Keir Starmer in einem Meinungsbeitrag, dazu sei man bereit einen Beitrag zu leisten. (Foto: Leon Neal/via REUTERS)

Starmer bereit, Truppen zur Friedenssicherung in der Ukraine einzusetzen. Das Vereinigte Königreich sei willens, einen Beitrag zu Sicherheitsgarantien zu leisten, schreibt der britische Premierminister vor einem Sondergipfel an diesem Montag in Paris. Die Sicherung eines dauerhaften Friedens sei „unerlässlich, wenn wir Putin von weiteren Aggressionen in der Zukunft abhalten wollen“. Zum Liveblog

MEINUNG Friedensordnung in Europa: Nach der Bundestagswahl wird die neue Regierung schnell handeln müssen, es brennt bereits lichterloh (SZ Plus)

USA planen Gespräche über nächste Phase der Gaza-Waffenruhe. Der erste Teil der brüchigen Waffenruhe endet am 1. März. Gespräche über den zweiten kamen bisher nicht recht in Gang. Kommende Woche will der US-Sondergesandte Witkoff mit Israel, Katar und Ägypten über die Freilassung aller noch lebender Geiseln verhandeln. Zum Liveblog

Hohe Schuldenlast reißt manche Entwicklungsländer in den Abgrund Etwa 55 Prozent der Entwicklungsländer befinden sich in einer bedrohlichen Lage. Seit die Niedrigzins-Phase vorbei ist, sind sie in einem Strudel aus Krediten zu immer schlechteren Konditionen gefangen. Viele haben so hohe Schulden aufgenommen, dass sie die Zinsen und vereinbarte Tilgungsraten nicht mehr zahlen können. „Das Schuldenproblem konzentriert sich immer mehr auf Afrika“, sagt ein Ökonom. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankfurt siegt locker gegen Kiel, Mainz springt auf Europapokalplatz. Die Eintracht gewinnt gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga mit 3:1 und festigt Platz drei. Mit dem gleichen Ergebnis schlägt Abstiegskandidat Hoffenheim unerwartet Werder Bremen. Die Mainzer siegen beim 1. FC Heidenheim 2:0 und vergrößern dessen Abstiegsängste. Zum Artikel

Zweite Liga: Hertha BSC entlässt Trainer Fiél

Dritte Liga: 1860 München trennen nur noch drei Punkte von einem Abstiegsplatz

