Europäer berufen Sondergipfel zu Ukraine ein. Mehrere Staats- und Regierungschefs wollen am Montag in Paris über die Pläne von US-Präsident Trump beraten. Ziel ist es, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen. Bereits kommende Woche soll es ein erstes Treffen von amerikanischen und russischen Vertretern geben. Zum Artikel

Selten hat die Sicherheitskonferenz so vor Erregung, Empörung und Angst gebebt. Mit einem Gebräu aus Unterstellung, Wahrheitsverdrehung und ideologischer Attacke markiert US-Vizepräsident Vance in München den Höhepunkt einer transatlantischen Erschütterungswoche. Seit seiner Rede steht nicht weniger als die Weltordnung infrage. In Moskau dürften sie ihr Glück kaum fassen können. Zum Artikel (SZ Plus)

Mutter und Tochter sterben nach Anschlag in München. Eine 37-jährige Frau und das zwei Jahre alte Kind erliegen ihren schweren Verletzungen, nachdem ein Afghane ein Auto absichtlich in den Demonstrationszug gelenkt hatte. Die Familie der Getöteten bittet, den Tod nicht zu instrumentalisieren. Die verstorbene Mutter hätte sich mit ihrem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit sicherlich dagegen verwahrt, dass auf dem Rücken der Opfer politisch Stimmung gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen Geflüchtete gemacht wird. Zum Artikel

Messerattacke in Österreich wohl islamistisch motiviert. In Villach tötet ein Mann einen 14-Jährigen und verletzt mehrere Menschen. In seiner Wohnung werden eindeutige Hinweise auf radikales Gedankengut gefunden. Möglicherweise gibt es einen Bezug zur islamistischen Terrormiliz IS. Der österreichische Innenminister kündigt „anlasslose Massenüberprüfungen“ bestimmter Menschen an, etwa „Asylberechtigter mit syrischem und afghanischem Hintergrund“. Zum Artikel (SZ Plus)

Die nächsten großen Streiks bei der Bahn sind vom Tisch. Ungewöhnlich schnell und ganz ohne Arbeitskampf einigen sich die Bahn und die Gewerkschaft EVG auf höhere Löhne für knapp 200 000 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erhalten 6,5 Prozent mehr Geld, für Schichtarbeiter gibt es darüber hinaus ein tarifliches Zusatzgeld von weiteren 2,6 Prozent. Der Tarifvertrag läuft 33 Monate, bis Ende 2027. Zum Artikel

Biathletin Preuß holt WM-Gold. Viele Jahre lang war sie nah dran an den ganz großen Erfolgen, nun wird die 30-Jährige erstmals Einzel-Weltmeisterin. In Lenzerheide gelingt ihr das perfekte Rennen, auf das sie so lange hingearbeitet hat. Mit ihren 20 Schüssen trifft sie alle 20 Scheiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Naher Osten: Israel und die Hamas tauschen Gefangene und Geiseln bei geschmacklosen Inszenierungen aus (SZ Plus)

Alles zur Bundestagswahl

AfD will in Otto-Wels-Saal umziehen – SPD wehrt sich. Nach der Wahl dürfte die rechte Partei deutlich mehr Abgeordnete stellen als bislang. Im Bundestag hätte sie dann bei ihren Fraktionssitzungen ein Platzproblem. Und will deshalb in den Saal umziehen, in dem bislang die SPD tagt. Dieser ist nach dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten benannt, der sich 1933 öffentlich gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stellte. Zum Artikel

Kubicki: Demonstranten gegen rechts legen „Axt an Wurzeln der Demokratie“ Wer kann Wirtschaft? Die Konjunktur ankurbeln, das muss die nächste Bundesregierung schaffen. Doch wer hat das Zeug dazu? Die Spitzenkandidaten im Kompetenz-Check. Zum Artikel