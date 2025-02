Selenskij will Europa bei Friedensgesprächen mit Russland dabeihaben. Verhandlungen wolle er aber nur mit Putin, nicht mit Unterhändlern, führen, sagt der ukrainische Präsident. Europa, die USA und die Ukraine müssten vor jeglichen Verhandlungen eine einheitliche Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie koordinieren. US-Vizepräsident J. D. Vance fordert einen schnellen, aber auch dauerhaften Frieden in der Ukraine. Zum Artikel

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Anschlag in München. Die Behörde erklärt den Schritt mit der besonderen Bedeutung des Falls und einem möglichen Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft, ihm wird versuchter Mord in 39 Fällen vorgeworfen. Zum Artikel

Streit um „Golf von Amerika“ zwischen Trump und Nachrichtenagentur AP eskaliert. AP und die Regierung streiten seit mehreren Tagen über die Weigerung der Nachrichtenagentur, den Golf von Mexiko entsprechend der Umbenennung in den USA „Golf von Amerika“ zu nennen. Das Weiße Haus hatte AP-Reporter in den vergangenen Tagen immer wieder von Veranstaltungen ausgeschlossen, nun will es den Zugang zur Präsidentenmaschine Air Force One und zum Oval Office lieber an andere Journalisten vergeben. Einem Medienbericht zufolge will Trump die Führung des von ihm kritisierten Nationalarchivs feuern. Zum Liveblog

Mehr als 60 Prozent der Gebäude im Gazastreifen zerstört. Seit dem Abkommen zwischen Israel und der Hamas ziehen Hunderttausende Palästinenser wieder zurück in den Norden des Gazastreifens. Kann ein Wiederaufbau gelingen? Eine Bestandsaufnahme mithilfe von Satellitenbildern. Zum Artikel (SZ Plus)

Interview mit Bruder von Hamas-Geisel: „Ich bin überglücklich und gleichzeitig sehr wütend auf Netanjahu“ (SZ Plus)

Merz: Würde Netanjahu trotz Haftbefehl einreisen lassen. „Ich werde Mittel und Wege finden, das zu ermöglichen“, sagt der Kanzlerkandidat der Union. Die Hamas und der islamische Dschihad übermitteln die Namen von drei Geiseln, die am Samstag freikommen sollen. Zum Liveblog

Proteste in Serbien bringen Präsident Vučić in Bedrängnis. Seit Monaten demonstrieren Zehntausende Studenten gegen das Regime von Aleksandar Vučić. Inzwischen gehen auch Anwältinnen, Bauern und Rentnerinnen auf die Straße. Wie lange der Präsident das noch aussitzen kann, ist unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

EU vorerst zurückhaltend bei Gegenzöllen zu Trump. Um einen Handelskrieg mit den USA noch abzuwenden, verfolgt Brüssel einen mehrstufigen Ansatz. Zunächst will man auf Gespräche setzen, erst in Stufe zwei würden Gegenmaßnahmen folgen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bundestagswahl

Jungwähler interessieren vor allem Migration, Integration und Klimaschutz. Erst ging die Jugend fürs Klima auf die Straße, dann überraschte sie mit hohen Werten für die AfD. Was beschäftigt junge Menschen jenseits von Klischees vor der Bundestagswahl? Eine Analyse mit Daten. Zum Artikel (SZ Plus)

Nicht die Nerven verlieren. Deutschland wählt, und viele sagen, es sei die letzte Chance der Parteien der Mitte. Eine Reise entlang der Bruchkante der Demokratie, durch ein Land in Aufruhr und Furcht - und voller Zuversicht. Zum Artikel (SZ Plus)