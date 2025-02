Trump geht gegen Internationalen Strafgerichtshof vor. Es werden Einreiseverbote gegen Personen verhängt, die an Ermittlungen gegen US-Bürger oder gegen Verbündete des Landes beteiligt sind. Zudem drohen finanzielle Sanktionen. Ein Mitarbeiter aus dem Musk-Gremium Doge tritt zurück, nachdem er mit rassistischen Online-Beiträgen in Verbindung gebracht wurde. Zum Liveblog

Sorge um die Zukunft der Waffenruhe nach Trumps Gaza-Vorstoß. Eigentlich hätten die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die zweite Phase der Waffenruhe bereits am vergangenen Montag beginnen sollen. Angeblich will die israelische Regierung nun aber erst am Samstag eine Delegation nach Katar schicken. Vor allem die Familien der Geiseln befürchten, dass ihr Schicksal in den Hintergrund treten könnte. Zum Liveblog

EXKLUSIV Investitionsstau in Deutschland wächst. FDP-Chef Lindner brüstet sich gern mit den „Rekordinvestitionen“, die er als Finanzminister getätigt habe. Doch eine Übersicht der Linkspartei zeigt nun: Die Nettoinvestitionsquote in Deutschland lag 2024 bei nur 0,4 Prozent. Von einem Ausbau kann praktisch keine Rede mehr sein. „Deutschland fährt auf Verschleiß“, kritisieren die Linken. Zum Artikel

EU-Ratspräsident Costa wirbt um mehr Geld für die europäische Verteidigung. Europa müsse alle denkbaren Wege für Investitionen in seine Armeen und die Rüstungsindustrie ausloten. „Im Moment können wir keine Lösung ausschließen“, sagt Costa. Er zielt damit vor allem auf die Regierung in Berlin, die die Aufnahme gemeinsamer EU-Schulden für Verteidigungsausgaben bisher ablehnt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine – Ukrainische Botschafterin spricht mit US-Sonderbeauftragtem

Alles zur Bundestagswahl

Sechs gegen einen im aquariumblauen Studio des ZDF mit (v. l.) Christian Lindner (FDP), Sahra Wagenknecht (BSW), Jan van Aken (Linke), Moderator Andreas Wunn, Felix Banaszak (Grüne), Tino Chrupalla (AfD) und Alexander Dobrindt (CSU). (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Das Thema Migration dominiert die TV-Debatte im ZDF. Der „Schlagabtausch“ gerät kurzfristig recht hitzig und zeigt, dass es andere Themen im Wahlkampf schwer haben. Die Punchline des Abends liefert Linksparteichef van Aken, als der AfD-Vorsitzende Chrupalla ihn wiederholt zu unterbrechen versucht: „Jetzt halten Sie doch mal Ihren rechten Rand! Ich rede gerade!“ Zum Artikel (SZ Plus)

Angriffe gegen CDU-Wahlkämpfer nehmen zu. Seit dem Migrationsvorstoß von Parteichef Merz werden Vertreter der CDU vermehrt attackiert, ebenso wie Plakate. Die Christdemokraten machen auch SPD und Grüne dafür verantwortlich. Ein Protestforscher sieht eine Tendenz zur Skandalisierung. Zum Artikel