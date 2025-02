Mitarbeiter versuchen, die Wogen nach Trumps Gaza-Vorstoß zu glätten. Palästinenser sollten lediglich „vorübergehend umgesiedelt“ werden, während man den Gazastreifen wieder aufbaue, betont die Sprecherin des US-Präsidenten. Sein Sicherheitsberater betont, dass Trumps Pläne nicht in Stein gemeißelt seien. Zum Liveblog

Arbeit für US-Regierung: Musk achtet laut Weißem Haus selbst auf Interessenkonflikte

Französischer Regierungschef Bayrou übersteht Misstrauensvotum im Haushaltsstreit. Der französische Staat ist so hoch verschuldet wie noch nie in der Geschichte. Mit dem neuen Etat soll das Defizit etwas begrenzt werden: Die größten 400 Unternehmen im Land müssen künftig einmalig 41,2 statt nur 20 Prozent Steuern bezahlen. Großverdiener werden ebenfalls höher besteuert. Zum Artikel

Folterkommission kritisiert Zustände in JVA Gablingen und Bayerns Justizminister. In der Affäre um angebliche Folter in der JVA Gablingen legt die Nationale Folterkommission ihren Prüfbericht vor: Es geht um den Verdacht der Täuschung, nackte Häftlinge und um das bayerische Justizministerium, das offenbar lange nicht an Aufklärung interessiert war. Zum Artikel (SZ Plus)

Leverkusen zittert sich ins Halbfinale des DFB-Pokals. Im Viertelfinale steht der Zweitligist 1. FC Köln mit einer Zwei-Tore-Führung kurz vor der großen Überraschung. Doch der Titelverteidiger rettet sich in die Verlängerung – und gewinnt noch 3:2. Der Kölner Treffer zum vermeintlichen Ausgleich in der Verlängerung zählt wegen Abseits nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Alles zur Bundestagswahl

Altkanzlerin Angela Merkel zur aktuellen politischen Lage in Deutschland - das hatte sie zuvor jahrelang vermieden. (Foto: Fabian Bimmer/REUTERS)

Merkel vertieft ihre Kritik an Merz. Auch unter schwierigen Bedingungen sollten keine Mehrheiten mit der AfD gebildet werden, sagt die Altkanzlerin über die vergangene Woche. Sie habe es „nicht richtig gefunden, in so einer entscheidenden Situation einfach zu schweigen“. Um nicht vorschnell zu handeln, habe sie „noch mal eine Nacht auch darüber geschlafen“ und sich dann für die Erklärung entschieden. Sie habe Merz nicht vorab darüber informiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Rechtsruck schadet der Wirtschaft. In Regionen, wo rechtspopulistische Parteien viele Stimmen bekommen, haben es Unternehmen einer Studie zufolge offenbar schwerer, Stellen mit ausländischen Arbeitskräften zu besetzen. Der Effekt sei nicht groß, aber relevant, kommentiert ein Soziologe. Die abschreckende Wirkung auf nationaler Ebene könnte deutlich höher sein, sagt eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Zum Artikel (SZ Plus)