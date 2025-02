Der Tag, an dem im Bundestag Chaos ausbrach Eine dreistündige Sitzungsunterbrechung, Dutzende interne Treffen, eine heftige Debatte: Der Freitag war alles, aber kein normaler Tag im deutschen Parlament. Die Frage ist: Wie soll das bloß weitergehen? Zum Artikel (SZ Plus)

Migration und Wirtschaft bewegen Wähler am meisten Spiegelbildlich zum Bundestag gilt Migrationspolitik seit dieser Woche auch in der Bevölkerung als das wichtigste Thema. Knapp dahinter kommt für viele Menschen die Wirtschaftslage. Generell gibt es gravierende Unterschiede zwischen den Generationen. Für viele jüngere Menschen haben nach wie vor die Energieversorgung und die Klimakrise einen hohen Stellenwert. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Freilassung israelischer Geiseln beginnt Ofer Kalderon und Yarden Bibas werden im Süden des Gazastreifens an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben. Am Samstag soll noch eine dritte Geisel freikommen. Im Gegenzug will Israel 182 palästinensische Gefangene freilassen. Am Samstag soll auch der Grenzübergang Rafah geöffnet werden, zuerst könnten 50 verletzte Kämpfer und 50 verwundete Zivilisten ausreisen. Am Dienstag beginnen die Verhandlungen für die zweite Phase der Waffenruhe. Zum Liveblog

Trump droht mit Zöllen – und Entlassung von Ermittlern Hohe Zölle auf Produkte aus Mexiko, Kanada und China sollen am Samstag in Kraft treten – für die EU könnten sie bald folgen. Im FBI und der US-Staatsanwaltschaft werden derweil offenbar Entlassungen von unbequemen Ermittlern vorbereitet. Zum Liveblog

Exklusiv Cum-Ex-Ermittlungen: Razzia bei bekanntem Steuer-Professor Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nach Recherchen von WDR, NDR und SZ gegen einen Professor aus NRW. Er hat früher Gutachten zu Cum-Ex-Geschäften verfasst. Es besteht der Verdacht, dass er vorsätzlich Gefälligkeitsgutachten angefertigt und so „Beihilfe zur Steuerhinterziehung“ geleistet habe. Zum Artikel

Erstmals belgische Regierung unter Führung flämischer Nationalisten Fast acht Monate nach der Wahl in Belgien steht im westlichen Nachbarland Deutschlands eine neue Regierung. Die migrationskritischen flämischen Nationalisten der N-VA einigen sich mit vier weiteren Parteien auf die Bildung einer Koalition. Regierungschef soll der N-VA-Vorsitzende Bart De Wever werden. Zum Artikel

Von der Leyen von allen Seiten unter Druck Die EU-Kommissionschefin stellt in Brüssel die wirtschaftspolitischen Vorhaben ihrer zweiten Amtszeit vor. Sie verspricht einen neuen Industriepakt, einen Auto-Dialog und Bürokratieabbau. Ihre EVP beherrscht alle EU-Institutionen, trotzdem wird es schwierig, ihre Versprechen umzusetzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen