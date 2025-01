AfD will Antrag der Union zustimmen, obwohl sie darin verurteilt wird. Die rechte Partei sei ein „politischer Gegner“ und eine Gefahr für „Deutschlands Sicherheit und Wohlstand“, heißt es in dem Antrag. Sollte die AfD wirklich zustimmen, könnte sie den Vorgang als einen weiteren Riss in der Brandmauer feiern und sich gleichzeitig als Opfer darstellen. Zum Artikel

MEINUNG Kampf gegen Rechtsextremismus: Rettet Merz die Brandmauer oder leitet er ihren Einsturz ein? Die Geschichte wird ein Urteil fällen (SZ Plus)

Horst Janson (1935 – 2025) war charmant, spitzbübisch, entspannt – ohne aus irgendwas eine Attitüde zu machen. (Foto: imago stock&people/Eibner)

Horst Janson ist tot. Mit seiner Rolle als „Bastian“ wurde er zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler der Siebziger und Achtziger. Seine Auftritte in der Sesamstraße wiesen ihn als gute Seele aus. Janson stand für einen neuen Typ Mann. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Deep Seek verweigert Antwort auf politische Fragen. Die chinesische KI kann mit weniger Aufwand so viel wie die amerikanische Konkurrenz. Allerdings nur technisch, nicht inhaltlich. So antwortet sie etwa zu Fragen mit Bezug auf das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens von 1989, dass das Thema ihre Möglichkeiten übersteige. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Was DeepSeek kann und wie es die Branche verändert (SZ Plus)

Serbiens Präsident Vučić opfert den Regierungschef. Auf den Straßen des Landes werden die Proteste immer massiver. Nun erklärt Ministerpräsident Vučević seinen Rücktritt. Die politische Krise in Serbien aber dürfte weder damit noch mit der Einsetzung einer neuen Regierung beendet sein. Zum Artikel

Ukrainischer Vize-Verteidigungsminister entlassen. In der Ukraine gibt es Kritik an der mangelhaften Ausrüstung der Armee. Nun muss der für Beschaffung zuständige Dmytro Klimenkow gehen. Ein Treffer einer russischen Kampfdrohne setzt in der ostukrainischen Großstadt Charkiw eine Fabrik in Brand. Zum Liveblog

Überblick in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1070

