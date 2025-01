EU-Kommission läutet neue Ära der Deregulierung ein. Behördenchefin von der Leyen will in dieser Woche einen „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ vorstellen, mit dem sie Europa wirtschaftlich aufhelfen will. Vor allem Umwelt- und Klimavorschriften sollen gestrichen werden. Wesentliche Vorhaben sind ein neuer Investitionsfonds für Wettbewerbsfähigkeit, die gezielte öffentliche Förderung von KI-Projekten und eine Bevorzugung europäischer Firmen bei öffentlichen Ausschreibungen. Zum Artikel (SZ Plus)

KI-App aus China lässt westliche Tech-Aktien fallen. Das Start-up Deep Seek feiert große Erfolge in den USA, die Anleger werden nervös. Vor allem trifft es den Chip-Hersteller Nvidia: Dessen Börsenwert bricht um mehr als 17 Prozent oder knapp 600 Milliarden Dollar ein, so viel wie bei noch keinem Konzern zuvor an der US-Börse. Der Hintergrund: Deep Seek schafft mit viel weniger Computerleistung, wofür Chat-GPT und andere Programme gigantische Rechenzentren brauchen. Zum Artikel

RTL offen für Viererrunde statt TV-Duell Merz-Scholz. Nach dem Angriff in Aschaffenburg hätten sich die Voraussetzungen für das Duell geändert, teilt der Sender mit und will nun auch Weidel und Habeck einladen. Entwicklungsministerin Schulze lehnt den Vorstoß der FDP ab, jenen Ländern die Entwicklungshilfe zu streichen, die keine abgelehnten Asylbewerber aufnehmen. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Zehntausende Studenten legen Autobahnkreuz in Belgrad lahm. Es ist der bisherige Höhepunkt einer Protestwelle Hunderttausender Serben gegen Missstände im Land und gegen das autoritäre Regime. Studentenvertreter kündigen weitere, radikalere Proteste an. Sie wollen weitermachen, bis ein tödliches Unglück aufgeklärt ist, das womöglich mit Korruption zu tun hat. Zum Artikel

Neue Regierung in den USA

Berichte: Trump-Regierung feuert Justizbeamte, die gegen ihn ermittelt haben. Man könne nicht darauf vertrauen, dass sie die Agenda des Präsidenten „getreu“ umsetzten, heißt es. Bei den Ermittlungen ging es zum Beispiel um Trumps Rolle beim Sturm aufs Kapitol. Der Senat bestätigt Bessent als US-Finanzminister. Die Festnahmen von Migranten ohne Papiere gehen weiter und lösen größte Unsicherheit bei den Betroffenen aus. Zum Liveblog

Rubio telefoniert erstmals mit Baerbock. Fast eine Woche nach seiner Bestätigung hat der neue Außenminister der USA mit seiner deutschen Amtskollegin gesprochen. Für sie geht es um Hilfen für die Ukraine und um Schadensbegrenzung. Zum Artikel

Dänemark verstärkt Militärpräsenz in der Arktis. Fast zwei Milliarden Euro investiert das Land in die Zusammenarbeit mit Grönland. Die sicherheitspolitische Situation erfordere dies, heißt es – just zu einer Zeit, in der US-Präsident Trump Ansprüche auf die Kontrolle über Grönland anmeldet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen