Ehemalige Auschwitz-Häftlinge berichten von ihrem Überleben im Vernichtungslager. Der 80. Jahrestag der Befreiung ist für sie eine der letzten Gelegenheiten, vor aller Welt Zeugnis von ihren Leiden abzulegen. Meist erzählen jene Zeitzeugen, die als Kinder und Jugendliche den Holocaust, die Ghettos, die Konzentrations- und Vernichtungslager überlebten, die die Deutschen im besetzten Polen errichtet hatten. Etwa 3000 Gäste reisen an, darunter viele Staats- und Regierungschefs. Zum Artikel

Mindestens acht weitere Hamas-Geiseln tot. Nach Angaben der Terrororganisation sind 25 von 33 Geiseln, die in der ersten Phase der Waffenruhe-Vereinbarung freikommen sollen, noch am Leben. Das decke sich mit Geheimdienstinformationen, heißt es aus Israel. Die Hamas zeigt sich dazu bereit, eine andere Macht im Gazastreifen zu akzeptieren. Sie strebe nicht an, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Zum Liveblog

EU will Sanktionen gegen Syrien Schritt für Schritt aussetzen. Damit will sie den Wiederaufbau erleichtern und sicherstellen, dass humanitäre Hilfe so schnell wie möglich ihr Ziel erreicht. Zunächst geht es um Sanktionen, die das Transportwesen, die Energieversorgung und die Finanzinstitute Syriens betreffen. Weitere Erleichterungen könnten folgen – vorausgesetzt, die neuen Machthaber achten Menschen- und Frauenrechte und diskriminieren keine Bevölkerungsgruppen. Die Erleichterungen können auch wieder zurückgenommen werden. Zum Artikel

Ungarn zieht Veto zu Russland-Sanktionen der EU zurück. Die Regierung von Ministerpräsident Orbán erhält dafür die geforderten Garantien zur Energiesicherheit. Der ukrainische Präsident Selenskij ernennt einen neuen Befehlshaber für einen wichtigen Abschnitt der Front – zum dritten Mal binnen eines Jahres. Zum Liveblog

IG Metall fordert Joboffensive. „Ohne Industrie ist Deutschland ein armes Land“, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Benner. Notwendig seien massive Investitionen, um die öffentliche Infrastruktur zu verbessern, wozu eine Reform der Schuldenbremse nötig sei, außerdem höhere Subventionen, um mit Konkurrenten aus den USA oder China mithalten zu können. Kontrovers dürfte der Vorschlag sein, ausländischen Produzenten vorzuschreiben, in Europa Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Zum Artikel

Merz setzt SPD und Grüne unter Druck. Die Unionsfraktion will im Bundestag eine Verschärfung des Migrationsrechts zur Abstimmung stellen. Fraktionschef Merz appelliert an die alten Ampelparteien, Mehrheiten zu verhindern, „die keiner von uns will“. Während die FDP zustimmen will, stoßen die Forderungen vor allem bei SPD und Grünen auf heftige Kritik. Zum Artikel

Mehrheit für Reform oder Abschaffung der Schuldenbremse. Lange galten die strengen Regeln im Grundgesetz für viele Wähler als unantastbar. Eine Umfrage zeigt nun: Die Stimmung ändert sich. Es gebe eine Bereitschaft für eine „finanzpolitische Zeitenwende“, schreiben die Autoren der Studie. Darauf könne die nächste Bundesregierung bauen, falls sie Einsparungen mit einer Reform der Schuldenbremse verbinde. Zum Artikel