Richter blockiert Trumps Dekret zur Abschaffung des Geburtsrechts. Nach wenigen Tagen im Amt erleidet der Präsident seine erste juristische Schlappe. Ein Bundesrichter blockiert per Dekret das Vorhaben Trumps, auf US-Boden geborenen Kindern nicht mehr automatisch die Staatsbürgerschaft zuzusprechen. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU weist „vergiftete“ AfD-Offerte bei Migration zurück. Die Union will die Migrationspolitik neu ausrichten - allerdings ausdrücklich ohne, dass man dafür mit der AfD zusammenarbeitet. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Frei weist ein Angebot von AfD-Chefin Weidel zurück, im Bundestag gemeinsam für eine Änderung in der Asylpolitik zu stimmen. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Tatverdächtiger von Aschaffenburg in Psychiatrie gebracht. Am Donnerstagabend wird der 28-jährige Afghane dem Haftrichter vorgeführt. Die Richterin ordnet eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Bereits bei den ersten Ermittlungen hatte es Hinweise auf eine psychische Erkrankung bei dem Tatverdächtigen gegeben. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck kündigt offensivere Wahlkampfstrategie an. Einen Monat vor der Bundestagswahl solle seine Partei „einen Tick mehr riskieren“, um in der Regierung zu bleiben. Er wolle die Grünen nicht in die Opposition, sondern in die Regierung führen. Derzeit liegen die Grünen in den meisten Umfragen klar hinter Union und SPD. Zum Artikel (SZ Plus)

Internationaler Strafgerichtshof geht gegen Taliban-Führer vor. Der Chefankläger in Den Haag wertet die systematische Unterdrückung von Frauen in Afghanistan als Verbrechen gegen die Menschlichkeit - und beantragt Haftbefehl. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, hat sich die Situation für Frauen und Mädchen dramatisch verschlechtert. Zum Artikel

Djokovic muss aufgeben - Zverev im Finale der Australian Open. Nach dem ersten Satz kann Australian-Open-Rekordsieger Djokovic nicht mehr weiterspielen. Damit erreicht Zverev zum dritten Mal das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers und trifft nun auf Shelton oder Titelverteidiger Sinner. Zum Artikel

Handball-WM: Deutschland macht großen Schritt Richtung Viertelfinale. Mit 34:27 schlägt die deutsche Mannschaft Italien. Nach einem hypernervösen Beginn fängt sich das Team von Trainer Gislason. Im ersten K.o.-Spiel drohen nun große Kaliber wie Schweden, Spanien oder Norwegen. Zum Artikel

