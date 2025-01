EXKLUSIV Was die Wahlversprechen jedem Bürger finanziell bringen. Welche Parteien die neue Regierung bilden, wirkt sich stark auf den Geldbeutel aus. SPD, Grüne, BSW und Linke wollen vor allem Haushalte mit niedrigen Einkommen und die Mittelschicht finanziell besserstellen. Bei Union, FDP und AfD dagegen profitieren Besserverdiener, wie Berechnungen von Experten zeigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel bangt um die Geiseln. Das israelische Sicherheitskabinett hat das Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas gebilligt. Weltweit richtet sich der Blick auf das Schicksal der von der Terrorgruppe verschleppten Geiseln. Doch gleichzeitig verhandeln Politiker in Israel, den Nachbarländern und Washington über die Zukunft des Landes und seines Premiers. Zum Artikel (SZ Plus)

IWF rechnet mit noch weniger Wachstum für Deutschland. Im Weltwirtschaftsbericht korrigieren die Experten die Prognosen für Deutschland deutlich nach unten: auf 0,3 Prozent Wachstum in diesem Jahr. Die schwachen Aussichten ziehen auch das Ergebnis des Euroraums herunter. Weltweit erwartet der Währungsfonds dagegen ein ordentliches Konjunktur-Plus. Zum Artikel (SZ Plus)

Nawalnys Anwälte zu langer Haft verurteilt. Ein russisches Gericht hat drei Verteidiger des 2024 in Haft gestorbenen russischen Oppositionellen zu langen Haftstrafen im Straflager verurteilt. Ausgerechnet am Jahrestag von dessen Rückkehr nach Russland bekamen die Juristen zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Jahren Haft. Die Verfahren galten als politisch motiviert. Zum Artikel

Tiktok verliert vor Oberstem Gericht der USA. Die Betreiber der Video-App haben ihren Kampf gegen das Gesetz zum Eigentümerwechsel in den USA vor dem Supreme Court verloren. Das Gesetz verletze nicht die Redefreiheit, urteilen die Richter. Von Sonntag an droht nun das Verbot der App, allerdings will die Regierung in Washington diesen Schritt verhindern. Zum Liveblog

Trump droht Dänemark erneut mit Handelszöllen. Der Streit um Grönland verschärft sich. In einem Gespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin schlägt der kommende US-Präsident offenbar harsche Töne an. Die grönländische Regierung betont derweil, Grönland gehöre nur seinen Bürgern, fordert US-Unternehmen aber zu wirtschaftlichem Engagement auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Haaland unterschreibt Zehn-Jahres-Vertrag in Manchester. Der frühere Angreifer von Borussia Dortmund bindet sich bis 2034 an Manchester City. Nun sei er „City, egal was passiert“, sagt der Norweger. Einem Medienbericht zufolge ist der Deal einer der lukrativsten Verträge der Sportgeschichte. Zum Artikel

