Was heute wichtig ist

Israel und Hamas unterzeichnen offiziell Gaza-Deal. Vertreter beider Seiten haben letzte Details geklärt und die getroffene Vereinbarung für eine Waffenruhe und ein Geisel-Abkommen nun in Doha unterzeichnet. Was nach wie vor aussteht, ist die Abstimmung im israelischen Sicherheitskabinett - sie soll an diesem Freitag stattfinden. Auch das gesamte Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu muss noch zustimmen. Sein Büro versichert in den frühen Morgenstunden, dass diese Schritte unmittelbar bevorstehen. Zum Liveblog