Alles zum Krieg in Nahost

Die Anspannung in Israel lässt nicht nach. Am Sonntag sollen die ersten Geiseln freikommen, doch in Tel Aviv ist keinem zum Feiern zumute. Zu viel erscheint ungeklärt nach der Einigung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Die Zustimmung des israelischen Sicherheitskabinetts verzögert sich zunächst – angeblich wegen Manövern der Hamas. Zum Artikel