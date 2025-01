Was heute wichtig ist

Habeck teilt beim grünen Wahlkampfauftakt gegen die CSU aus. Die Grünen starten in Lübeck mit Angriffen gegen Union und SPD in die heiße Wahlkampfphase. Habeck weist die Verbalattacken der CSU so scharf wie selten zurück. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage und vieler Angriffe auf die Demokratie sagt er, die Lage sei weit ernster als die „dummen Sprüche“, die man aus Bayern zu hören bekomme. Der Kanzlerkandidat der Grünen warnt für Deutschland vor einer Regierungskrise wie in Österreich. Zum Artikel (SZ Plus)