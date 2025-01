Zahl der Toten steigt auf 15 - Biden: Attentäter war vom IS inspiriert. Der Mann, der mit seinem Geländewagen in New Orleans an Sicherheitsabsperrungen vorbei in eine Menschenmenge fuhr, war zum Islam konvertiert und berief sich auf die Terrorgruppe Islamischer Staat. In den USA werden erste Schuldzuweisungen erhoben - auch von rechter Seite. Zum Artikel (SZ Plus)

Tödlicher Vorfall mit Cybertruck von Tesla – Terrorverdacht. Vor dem Trump-Hotel in Las Vegas gibt es eine Explosion. Nach Angaben der Polizei kommt eine Person ums Leben, mehrere Menschen werden verletzt. Untersucht wird auch ein möglicher Zusammenhang mit dem Anschlag in New Orleans. Zum Artikel

CSU verschärft Ton in der Migrationsdebatte. Nur Migranten, die für sich selbst sorgen können, sollen in Deutschland bleiben dürfen – diese Forderung erheben nun die Christsozialen. CDU-Chef Merz plädiert für einen neuen Anlauf zu einem Freihandelsabkommen mit den USA. Zum Liveblog zur Bundestagswahl 2025

Generationenforscher: Junge Wähler lassen sich von Perspektivlosigkeit entmutigen. Rüdiger Maas hat 1500 junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren zur Politik befragt. Der Augsburger Psychologe erklärt, warum Migration für viele von ihnen ein zentrales Wahlkampfthema ist, das Klima aber weniger, wie die AfD bei Erstwählern punktet und welche Verantwortung die Eltern dafür tragen. Zum Interview (SZ Plus)

Chef des Rüstungskonzerns Leonardo: „Europa muss sich selbst organisieren“. Roberto Cingolani, Vorstandsvorsitzender des italienischen Sicherheits- und Verteidigungsunternehmens, will mehr Zusammenarbeit in der Rüstungsbranche. Deshalb sollte es seiner Meinung einen europäischen Verteidigungsfonds geben, der entsprechende Investitionen koordiniert. Zum Interview (SZ Plus)

Der Fahrplan für Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Mit dem neuen Jahr beginnt die Machtübergabe in den USA, in einer der ältesten Demokratien der Welt. Ein Ritual läuft an in Washington, das den designierten Präsidenten formell an die Macht bringen wird. Jenen Mann, der diese Tradition vier Jahre zuvor mit Füßen getreten hatte, als er seine Wahlniederlage nicht eingestand und zum Sturm aufs Kapitol aufrief. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen