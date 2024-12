„Eine Katastrophe für die Stadt Magdeburg und für das Land“. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt nennt den mutmaßlichen Anschlag eine „furchtbare Tragödie“. Unter Tränen sagt die Oberbürgermeisterin, nun brauche es „eine lange Zeit zum Trauern“. Der Kanzler kommt an diesem Samstag an den Tatort. Zum Artikel

US-Kongress wendet Shutdown ab. Nach einem gescheiterten Kompromiss drohte den USA ein Regierungsstillstand. Doch kurz vor Ablauf der Frist billigt das Repräsentantenhaus in der Nacht einen neuen Übergangshaushalt, wenig später auch der Senat. Zum Liveblog zu den USA

Sparplan steht: VW will mehr als 35 000 Stellen abbauen. Drama beim größten deutschen Autobauer: Tagelang rangen Management und Gewerkschaft bis tief in die Nacht um milliardenschwere Einsparungen. Nun gibt es eine Einigung: Es soll keine Werksschließungen geben, aber finanzielle Einschnitte. Und es sollen Zehntausende Stellen wegfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

Freispruch für Salvini im Seenotretter-Prozess. Obwohl selbst manche Regierungspolitiker einen Schuldspruch erwartet hatten, haben die Richter in Salerno den stellvertretenden Ministerpräsidenten Italiens freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch gefordert – er hatte verhindert, dass ein Seenotretter-Schiff mit Flüchtlingen an Bord in einen Hafen einlief. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Wissing legt Infrastruktur-Plan für die Bahn vor. Der Bund will die Deutsche Bahn besser steuern. Eine richtungsweisende Strategie, wie sich der aktuell schlechte Zustand der Infrastruktur in den kommenden Jahren verbessern soll, hat der Bundesverkehrsminister nun in einer Arbeitsfassung an ausgewählte Politiker des Bundestags verschickt. Sie liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Zum Artikel (SZ Plus)

5:1 gegen Leipzig: Bayern gelingt der traditionelle Sieg zum Jahresabschluss. Am letzten Spieltag des Jahres sind die Münchner seit 16 Jahren unbesiegt, dies erlebt in einer turbulent gestarteten Partie am Ende auch RB Leipzig. Kimmich überragt, Kane kehrt zurück und ein Spieler bewirbt sich um einen neuen Vertrag. Zum Artikel (SZ Plus)

