Im Nordosten Syriens sind Zehntausende auf der Flucht. Assad ist gestürzt, viele Menschen jubeln, auch im kurdischen Teil des Landes. Doch Islamisten greifen dort mit türkischer Unterstützung das autonome Gebiet Rojava an. Zehntausende Menschen fliehen, es droht eine humanitäre Katastrophe. Zum Artikel (SZ Plus)

Protokolle von Syrern in Deutschland: „Damaskus ist immer in meinem Herzen“ (SZ Plus)

Beweise für juristische Aufarbeitung in Syrien liegen bereit. Belege für die Untaten des Assad-Regimes müssen nicht erst in verlassenen Palästen und Büros gesucht werden. Eine Organisation hat mehr als eine Million Dokumente gesammelt, die vor Gericht gegen den Diktator und seine Schergen verwendet werden könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

„Achse des Widerstands“: Für Iran ist Assads Ende eine Katastrophe

Was heute wichtig ist

Fifa vergibt WM nach Saudi-Arabien. Auf einem außerordentlichen und virtuell stattfindenden Kongress entscheidet der Weltfußballverband an diesem Mittwoch, wo die Weltmeisterschaft im Jahr 2034 ausgetragen wird. Der Gewinner steht bereits fest, eine überwältigende Zustimmung zum Plan von Fifa-Chef Infantino gilt als sicher – trotz der vielfach kritisierten Menschenrechtslage in dem Land. Zum Artikel (SZ Plus)

Woidke will sich wiederwählen lassen. Fast drei Monate nach der Landtagswahl soll das Parlament von Brandenburg an diesem Mittwoch einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Es tritt der Amtsinhaber an: Dietmar Woidke. Für den SPD-Politiker ist das das größte Wagnis seiner Karriere, denn die Mehrheit seiner Koalition mit dem BSW ist denkbar knapp. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern verbietet telemedizinische Schwangerschaftsabbrüche. Der Freistaat ist bundesweit Schlusslicht bei der Versorgung von ungewollt Schwangeren. Nun setzen CSU und Freie Wähler im Landtag ein Verbot für medikamentöse Abbrüche per Videosprechstunde durch. Dagegen regt sich Protest. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern klettert die Champions-League-Tabelle hinauf. Die Münchner geraten beim Gastspiel in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk in Rückstand, doch noch vor der Pause kippt das Spiel zu ihren Gunsten. Auch dank Thomas Müller und seiner Einlage per Purzelbaum. Am Ende gewinnen sie mit 5:1. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen