Baerbock schließt Bundeswehreinsatz zur Friedenssicherung in der Ukraine nicht aus. Man werde alles, was dem Frieden in der Zukunft diene, „von deutscher Seite mit allen Kräften unterstützen“, sagt sie beim Nato-Außenministertreffen. Neben Sicherheitsgarantien wie einer Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis stehe auch eine internationale Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstandes im Raum. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Frankreich will Gipfel zur Zwei-Staaten-Lösung organisieren. Im Juni wolle man zusammen mit Saudi-Arabien eine Konferenz für einen israelischen und einen palästinensischen Staat leiten, kündigt Präsident Macron an. Der französische Staatschef hofft Berichten zufolge, so auch Antworten für die Sicherheit Israels zu finden und das Land zu überzeugen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel eine passende Lösung sei. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten

Ausschreitungen bei Demonstration gegen die Regierung in Georgien. Erneut gibt es in Tiflis Proteste gegen die Entscheidung, die EU-Beitrittsgespräche des Landes auszusetzen. Prowestliche Demonstranten werfen Feuerwerkskörper in die Reihen der Polizei, diese setzt Tränengas und Wasserwerfer ein. Zum Artikel

FC Bayern scheidet im DFB-Pokal aus. Die Münchner spielen gegen Leverkusen nicht nur ohne den verletzten Stürmer Kane, sondern lange auch ohne Torwart Neuer. Der kassiert nach einer Notbremse den ersten Platzverweis seiner Profikarriere und leitet so die 0:1-Niederlage ein. Den Siegtreffer für Leverkusen erzielt der eingewechselte Tella per Kopf. Zum Artikel