EXKLUSIV Tatverdächtige identifiziert. Nach dem versuchten Sprengstoffanschlag auf Frachtmaschinen am Leipziger Flughafen und der Schuldzuweisung an den Kreml haben die Ermittler zwei mögliche Attentäter im Visier – Männer mit Verbindungen nach Russland. Zum Artikel

MEINUNG Dieser Schattenkrieg entscheidet sich in deutschen Wohnzimmern. Wie der Konflikt mit Russland ausgeht, wird sich nicht an einer sichtbaren Front ablesen lassen. Und so muss sich der Kanzler dort beweisen, wo er bisher wenig Geschick gezeigt hat. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Zwei Anschläge auf das Stromnetz an einem Tag. An einem Umspannwerk in Nordrhein-Westfalen gibt es am Dienstagabend eine Störung, zwei Braunkohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden. Wenige Stunden zuvor gibt es einen mutmaßlichen Anschlag auf ein Umspannwerk in Brandenburg. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen verfassungsfeindlicher Sabotage. Zum Artikel

MEINUNG Auch das deutsche Stromnetz muss kriegstauglich werden

Agrarminister Rainer ruft „Krise nationalen Ausmaßes“ aus Deutschlands Landwirtschaftsminister sieht jeden dritten Hof in Not und will mit Krediten helfen. Dabei ist die jüngste Dürre nur ein Problem von vielen – und die Ernte nicht überall so schlecht. Zum Artikel

Siegmund will nur mit stabiler Mehrheit regieren – Schulze diese nur noch verhindern Im Duell der Spitzenkandidaten zeigt der CDU-Ministerpräsident immer wieder die Grenzen der AfD-Pläne auf. Sein Herausforderer will mehr abschieben, die Spritpreise senken und fürchtet „ausländische Ärzte, die kein Deutsch sprechen“. Zum Artikel

Drei ehemalige BSW-Abgeordnete gründen eigene Partei. Mit den Austritten schrumpft die Fraktion des BSW, der in Erfurt mitregiert, von 15 auf zwölf Mitglieder – ein Problem für die Brombeer-Koalition von CDU-Ministerpräsident Voigt, die ohnehin keine eigene Mehrheit hat. Zum Artikel

„Sozial ungerecht“: Grüne prangern Reformkurs der Regierung an. Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Kindersofortzuschlag – die Koalition wolle „auf dem Rücken von Familien, Alleinerziehenden und Kindern“ sparen, rügen die Grünen – und fordern höhere Steuern für Unternehmen und Erben zur Gegenfinanzierung. Zum Artikel

DIW erhöht Prognose: „Wirtschaft steht vor Trendwende“. Starke Exporte und eine erstaunliche Robustheit trotz Ölpreisschock und Iran-Krieg: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 1,2 Prozent – mehr als doppelt so viel wie zuletzt erwartet. Zum Artikel

EU genehmigt deutsche Milliarden für Gaskraftwerke. In Deutschland sollen zahlreiche neue Gaskraftwerke entstehen. Für die geplante Förderung von 35 Milliarden Euro hat die Bundesregierung grünes Licht aus Brüssel erhalten. Bezahlt werden soll dies von allen Stromnutzern über eine neue Umlage ab 2031. Um wie viel der Strom deshalb teurer wird, ist offen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages