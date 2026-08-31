Was heute wichtig war
Bundesregierung bereitet Antwort auf Leipziger Drohnenangriff vor. Parallel zu den Ermittlungen zum Urheber nähern sich die Beratungen über eine Reaktion dem Höhepunkt. Kanzler Merz hat hohe Erwartungen an Zeitpunkt und Schärfe einer Antwort geweckt. Möglich wäre die Ausweisung russischer Diplomaten oder ein Vorgehen gegen Moskaus Schattenflotte. Zum Artikel
- Russlands Aggressionen: An der Schwelle zum echten Krieg
- MEINUNG Die Leipziger Drohnenattacke war mehr als ein „hybrider“ Angriff
Neue Gefechte zwischen Iran und USA – ohne Aussicht auf eine Lösung. Die USA greifen nach einer Pause wieder Ziele in Iran an, Teheran antwortet mit Gegenschlägen auf US-Militäranlagen in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem kündigt Iran für die kommenden Tage weitere Vergeltungsmaßnahmen an. Zum Artikel
Schweizer Polizei nimmt nach Schüssen auf Rave-Festival Verdächtigen fest. Es handele sich um einen 43 Jahre alten Schweizer, teilt die Polizei mit. Sie geht derzeit von einem Einzeltäter aus. Das Motiv für die Tat ist immer noch unklar. Zum Artikel
Israelhass bei Wahlkampf-Endspurt der Berliner Linken. In Neukölln tanzen Anhänger der Linken öffentlich zu einem Song, der israelischen Soldaten den Tod wünscht. Die Parteispitze kündigt „Konsequenzen“ an – und die Grünen in der Hauptstadt wollen wissen, welche. Zum Artikel
Wetterdienst: Einer der wärmsten Sommer seit Aufzeichnung. Besonders die Hitzewelle Ende Juni hat in Deutschland neue Dimensionen erreicht. Der Deutsche Wetterdienst sagt: Der Klimawandel hat dabei eine Rolle gespielt. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- USA: Sturzflut im Grand Canyon: ein Toter und mehrere Vermisste
- Fährunfall in Zypern: Kapitän und Crew vor Gericht - Polizei nennt mögliche Ursache
- Teure Energie: Inflation legt weiter zu