Bundesregierung bereitet Antwort auf Leipziger Drohnenangriff vor. Parallel zu den Ermittlungen zum Urheber nähern sich die Beratungen über eine Reaktion dem Höhepunkt. Kanzler Merz hat hohe Erwartungen an Zeitpunkt und Schärfe einer Antwort geweckt. Möglich wäre die Ausweisung russischer Diplomaten oder ein Vorgehen gegen Moskaus Schattenflotte. Zum Artikel

Neue Gefechte zwischen Iran und USA – ohne Aussicht auf eine Lösung. Die USA greifen nach einer Pause wieder Ziele in Iran an, Teheran antwortet mit Gegenschlägen auf US-Militäranlagen in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem kündigt Iran für die kommenden Tage weitere Vergeltungsmaßnahmen an. Zum Artikel

Schweizer Polizei nimmt nach Schüssen auf Rave-Festival Verdächtigen fest. Es handele sich um einen 43 Jahre alten Schweizer, teilt die Polizei mit. Sie geht derzeit von einem Einzeltäter aus. Das Motiv für die Tat ist immer noch unklar. Zum Artikel

Israelhass bei Wahlkampf-Endspurt der Berliner Linken. In Neukölln tanzen Anhänger der Linken öffentlich zu einem Song, der israelischen Soldaten den Tod wünscht. Die Parteispitze kündigt „Konsequenzen“ an – und die Grünen in der Hauptstadt wollen wissen, welche. Zum Artikel

Wetterdienst: Einer der wärmsten Sommer seit Aufzeichnung. Besonders die Hitzewelle Ende Juni hat in Deutschland neue Dimensionen erreicht. Der Deutsche Wetterdienst sagt: Der Klimawandel hat dabei eine Rolle gespielt. Zum Artikel

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