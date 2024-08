Die CDU sucht bei den Wahlen im Osten Mehrheiten jenseits der AfD. In Thüringen und Sachsen steuert die rechtsextreme AfD auf beispiellose Ergebnisse zu. Die CDU kämpft darum, stärkste Partei zu werden. Sie ist die einzige Konstante in einer politischen Landschaft, in der andere etablierte Parteien abstürzen und AfD und BSW zulegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Vor den Landtagswahlen: Ampelkoalition will mit Abschiebung von Straftätern ein Zeichen der Entschlossenheit senden

Kritik in SPD-Fraktion an Kanzler Scholz und Regierungssprecher Hebestreit. Der Kanzlerpartei droht ein schwieriger September mit historischen Wahlniederlagen. Zudem werde die Regierung schlecht in der Öffentlichkeit präsentiert, kritisiert der langjährige Abgeordnete Axel Schäfer. Wenn die SPD bei den Landtagswahlen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert oder in Brandenburg die Macht verliert, dürfte eine erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz nicht selbstverständlich sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Verletzte nach Messerangriff in Siegen - wohl kein terroristischer Hintergrund. Bei dem Vorfall in einem Bus in Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen lebensgefährlich. Eine 32-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, sie ist polizeibekannt. Laut Polizei gibt es keine Erkenntnisse zu einem Terroranschlag. Aktuell bestehe keine weitere Gefahr. Zum Artikel

Selenskij entlässt ukrainischen Luftwaffenchef. Die Entscheidung erfolgt kurz nach dem Verlust eines "F-16"-Kampfjets. In der russischen Stadt Belgorod sind offenbar mindestens fünf Menschen durch Beschuss von ukrainischer Seite getötet worden. Auch in Charkiw in der Ukraine gibt es Tote und Verletzte: Ein Wohnhaus stürzte offenbar nach einem Bombentreffer ein. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Neue Erkenntnisse zur Taktik: Ukraine erzielt in der Region Kursk mit Drohnenschwärmen Erfolge

Reservist kritisiert israelische Kriegsführung in Gaza. Yuval Green war als israelischer Soldat im Gazastreifen, künftige Einsätze aber will er verweigern. Im Krieg erlebt er zahlreiche Regelverstöße von Soldaten. Jetzt hofft er, über das Ausland Druck auf die Regierung von Netanjahu machen zu können. Zum Artikel (SZ Plus)

Prinzessin von Norwegen feiert kontroverse Hochzeit. Er hält sich für einen wiederauferstandenen Schamanen aus dem Alten Ägypten und einen Reptiloiden, der Kinder von Krebs heilen kann. Nun heiratet Durek Verrett die norwegische Prinzessin Märtha Louise. Die norwegischen Medien sind - gelinde gesagt - nicht begeistert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen