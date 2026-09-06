Prognosen: AfD mit Rekordergebnis, CDU stürzt ab. Die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei erreicht deutlich über 40 Prozent, die CDU halbiert sich. Linke, SPD und Grüne liegen etwa gleich auf und schaffen es in den Landtag. Das BSW muss zittern. Zum Liveblog zur Wahl in Sachsen-Anhalt

Bilder von der Wahl: An die Urnen

Sieben Erkenntnisse aus der Wahl in Sachsen-Anhalt. So nah an der Macht war die AfD noch nie: Die Partei ist laut Hochrechnungen nur knapp von der absoluten Mehrheit entfernt. Kanzler Merz steht vor einem großen Problem. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Unter den veröffentlichten Unterlagen sind Verträge, Passwörter und auch viele als „vertraulich“ gekennzeichnete Arbeitspapiere. Foto: Sebastian Gollnow

CDU-Politiker: „Datenabfluss gefährdet nationale Sicherheit“. Hacker haben bei einem Angriff auf das Berliner Landesnetz eine große Menge geheimer Daten erbeutet und veröffentlicht, auch zu Verteidigungsplänen. Das Ausmaß alarmiert die Bundesregierung. Zum Artikel

Polizei sucht Sabotage-Verdächtigen im Hambacher Forst. Seit Tagen wird nach dem 48-Jährigen gesucht, der etliche Sprengvorrichtungen an Hochspannungsleitungen angebracht haben soll. Nun konzentriert sich die Polizei auf den Forst westlich von Köln. Zum Artikel

Witkoff und Kushner erstmals in Kiew. Donald Trump schickt seine Gesandten zu Wladimir Putin und Wolodimir Selenskij. Ein Ende des Krieges ist trotz netter Worte und einer kurzen Feuerpause nicht in Sicht. Zum Artikel

USA und Iran beschießen gegenseitig Schiffe. Es seien mehrere Schiffe in der Straße von Hormus attackiert worden, heißt es von der Marine der iranischen Revolutionsgarde. Zuvor hatten die USA Vergeltungsangriffe auf iranische Tanker gemeldet. Zum Newsblog zum Krieg im Nahen Osten

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